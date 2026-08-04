99 minut i koniec! Majchrzak zmierzył się z legendą w Montrealu

Kamil Majchrzak (67. ATP) rozpoczął starty na północnoamerykańskich kortach twardych od turnieju ATP 500 w Waszyngtonie - tam pokonał Tommy'ego Paula (21. ATP), by w kolejnej rundzie przegrać z Taylorem Fritzem (8. ATP), późniejszym triumfatorem. Zwycięstwo nad Paulem mogło dawać nadzieję, że z niżej notowanymi rywalami Polak da sobie radę w "tysięczniku" w Montrealu - na starcie los skojarzył go z grającym na mocy dzikiej karty Gaelem Monfilsem (347. ATP).

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Kamil Majchrzak kontra Gael Monfils w Montrealu. Seria przełamań w pierwszym secie

- Pod względem tenisowym jestem rzecz jasna słabszy, niż gdy byłem w szczytowej formie, ale na treningach wciąż udaje mi się robić fajne rzeczy. Fizycznie czuję się dobrze. Wiem, że mój przeciwnik jest w świetnej formie. Będę musiał znaleźć w sobie siły, by utrudnić mu grę i jeżeli będzie to możliwe, nawet wygrać - mówił przed meczem z Polakiem Monfils, w swoim najlepszym momencie szósty tenisista świata. Na pewno nie miał przesadnego respektu wobec Piotrkowianina, a wspomnianych sił było naprawdę dużo.

Na korcie IGA Stadium to Francuz był autorem pierwszego przełamania w tym starciu, na 4:3. Chociaż polski zawodnik natychmiastowo odpowiedział na wagę remisu, to trzeci w tej partii break point przyniósł ponowną przewagę 39-latkowi. Ten w kolejnym gemie wykorzystał drugi setbol, dzięki czemu wygrał 6:4.

Majchrzak długo gonił Monfilsa. Obroniony meczbol na niewiele się zdał

W drugiej partii Monfils się rozkręcał, o czym dobrze świadczyło to, że już w trzecim gemie miał dwie szanse na odebranie podania Majchrzakowi. Ten się wybronił, jednak przy stanie 2:2 skapitulował po trzeciej piłce i musiał mocno gonić.

30-latek miał okazję na natychmiastowe odrobienie strat w drugiej odsłonie. Jednak zmarnował break point, czego przeciwnik nie przepuścił - najpierw utrzymał serwis, a następnie wygrał gem do zera i prowadził już 5:2.

Wtedy nadeszła odpowiedź polskiego tenisisty, który za trzecim razem przełamał na 3:5 ze swojej perspektywy. Tyle że przy własnym podaniu znów miał kłopoty i musiał nawet bronić piłki meczowej. Mimo że dokonał tego skutecznie, a potem rozstrzygnął na swoją korzyść ten gem, to w kolejnym już nie zdobył punktu i przegrał całe spotkanie 4:6, 4:6. Trwało ono 99 minut.

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W drugiej rundzie turnieju ATP 1000 w Montrealu Gael Monfils zagra z Learnerem Tienem (19. ATP), rozstawionym z numerem dwunastym.