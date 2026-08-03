Koszmar mistrzyni wielkoszlemowej trwa. Nie zagra w US Open

11 września 2021 roku - tego dnia Emma Raducanu odniosła największy triumf w karierze, szokując świat. Przeszła przez kwalifikacje, pokonała kolejne rywalki i wygrała wielki finał US Open. Niestety w kolejnych latach jej rozwój mocno wyhamował. Powód? Kontuzje. Kibice wierzyli, że może w tegorocznej nowojorskiej imprezie uda jej się nawiązać do dawnej formy. Jednak już wiemy, że do tego nie dojdzie.

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Dramat Emmy Raducanu. Nie zdąży z rekonwalescencją na US Open

Niepokojące informacje w poniedziałkowy wieczór przekazał Jose Moron. Dziennikarz ujawnił, że Raducanu zrezygnuje z ostatniego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego. "Nie jest to najlepszy czas dla Emmy Raducanu. Brytyjka przeżywa absolutnie koszmarny rok pod względem problemów fizycznych, grając bardzo mało. Na domiar złego nie zagra w US Open. Przyczyną jest złamanie przeciążeniowe w nodze" - przekazał na X.

"Lekarze zalecili jej przedłużenie rehabilitacji" - czytamy na łamach puntodebreak.com. To ta sama kontuzja, która wyeliminowała ją z Wimbledonu - przyszła w jednym z najgorszych momentów, bo po tym, jak wydawało się, że Brytyjka łapie formę. Tuż przed Wimbledonem zagrała w finale w Londynie, a tam uległa Donnie Vekić. Tym samym tenisistka nie tylko nie będzie miała szansy na powtórkę sukcesu z 2021, ale i nie będzie mogła obronić punktów za trzecią rundę z ubiegłorocznej edycji US Open - wówczas ugrała tylko trzy gemy przeciwko Jelenie Rybakinie.

Pech się nie kończy

Problemy zdrowotne trapią Raducanu już od dawna, a w tym sezonie szczególnie. US Open i Wimbledon to niejedyne turnieje, z których musiała się wycofać. Podobnie było w przypadku rywalizacji w Nottingham oraz Eastbourne. Z powodu kontuzji skreczowała też w Dosze, a także wycofała się z gry już po pierwszym meczu w Hobart. Wiemy też, że nie wystąpi w Cincinnati.

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"W wieku 23 lat Raducanu pozostaje jedną z najbardziej utalentowanych tenisistek w tourze, ale każda kolejna kontuzja tylko pogłębia pytanie, które towarzyszyło jej karierze przez ostatnie pięć sezonów: czy jej ciało pozwoli jej kiedykolwiek osiągnąć pełnię potencjału?" - zastanawiali się hiszpańscy dziennikarze.