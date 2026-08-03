Kamil Majchrzak w ostatnich tygodniach prezentuje znakomitą formę. Dowodem na to był triumf w turnieju w 's-Hertogenbosch, gdzie pokonał m.in. Felixa Augera-Aliassime'a, Daniiła Miedwiediewa i Alexa de Minaura - trzech najwyżej rozstawionych w tej imprezie zawodników. Ledwie kilka dni temu Polak pokonał innego zawodnika ze światowej czołówki - Taylora Fritza.

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Teraz Majchrzak weźmie udział w turnieju rangi ATP 1000 w Montrealu. Los tym razem nie przypisał mu rywala z czołowej "10" rankingu, choć w I rundzie faktycznie jego przeciwnik jest niezwykle renomowany. Chodzi bowiem o Gaela Monfilsa, niegdyś szóstego tenisistę świata. 39-latek zdobył kilkanaście tytułów w trakcie swojej niezwykle bogatej kariery.

Łabędzi śpiew Gaela Monfilsa

Francuz już kilka miesięcy zapowiedział, że sezon 2026 będzie jego ostatnim jako profesjonalnego tenisisty. Monfils od porażki ze swoim rodakiem Hugo Gastonem w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa nie wyszedł ani razu na kort, a w tym roku wygrał tylko trzy mecze. To sprawia, że notowany jest w połowie czwartej setki rankingu, a by zagrać w Montrealu, musiał otrzymać dziką kartę.

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Były szósty tenisista świata ma nadzieję, że organizatorzy kolejnych turniejów również przyznają mu prawo do gry - wraz z rozgrywanym na przełomie sierpnia i września US Open. - Taki jest cel, bo na początku turnieju będę obchodził 40. urodziny. Zawsze mówiłem, że chcę grać i wygrywać do czterdziestki. Mam nadzieję, że otrzymam dziką kartę i zrobię wszystko, by ją godnie wykorzystać - powiedział, cytowany przez portal We Love Tennis.

Gael Monfils komplementuje Kamila Majchrzaka

Znany z widowiskowych zagrań Francuz podkreślił, że chce sprawić jak najwięcej problemów Kamilowi Majchrzakowi. - Pod względem tenisowym jestem rzecz jasna słabszy, niż gdy byłem w szczytowej formie, ale na treningach wciąż udaje mi się robić fajne rzeczy. Fizycznie czuję się dobrze. Wiem, że mój przeciwnik jest w świetnej formie. Będę musiał znaleźć w sobie siły, by utrudnić mu grę i jeżeli będzie to możliwe, nawet wygrać - stwierdził Gael Monfils.

Mecz I rundy turnieju w Montrealu między Kamilem Majchrzakiem a Gaelem Monfilsem zgodnie z planem powinien się rozpocząć 4 sierpnia o godzinie 2:00 naszego czasu. Na zwycięzcę czeka już rozstawiony z "12" Learner Tien.