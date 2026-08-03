Kamil Majchrzak w ostatnich tygodniach prezentuje znakomitą formę. Dowodem na to był triumf w turnieju w 's-Hertogenbosch, gdzie pokonał m.in. Felixa Augera-Aliassime'a, Daniiła Miedwiediewa i Alexa de Minaura - trzech najwyżej rozstawionych w tej imprezie zawodników. Ledwie kilka dni temu Polak pokonał innego zawodnika ze światowej czołówki - Taylora Fritza.
Teraz Majchrzak weźmie udział w turnieju rangi ATP 1000 w Montrealu. Los tym razem nie przypisał mu rywala z czołowej "10" rankingu, choć w I rundzie faktycznie jego przeciwnik jest niezwykle renomowany. Chodzi bowiem o Gaela Monfilsa, niegdyś szóstego tenisistę świata. 39-latek zdobył kilkanaście tytułów w trakcie swojej niezwykle bogatej kariery.
Francuz już kilka miesięcy zapowiedział, że sezon 2026 będzie jego ostatnim jako profesjonalnego tenisisty. Monfils od porażki ze swoim rodakiem Hugo Gastonem w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa nie wyszedł ani razu na kort, a w tym roku wygrał tylko trzy mecze. To sprawia, że notowany jest w połowie czwartej setki rankingu, a by zagrać w Montrealu, musiał otrzymać dziką kartę.
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Były szósty tenisista świata ma nadzieję, że organizatorzy kolejnych turniejów również przyznają mu prawo do gry - wraz z rozgrywanym na przełomie sierpnia i września US Open. - Taki jest cel, bo na początku turnieju będę obchodził 40. urodziny. Zawsze mówiłem, że chcę grać i wygrywać do czterdziestki. Mam nadzieję, że otrzymam dziką kartę i zrobię wszystko, by ją godnie wykorzystać - powiedział, cytowany przez portal We Love Tennis.
Znany z widowiskowych zagrań Francuz podkreślił, że chce sprawić jak najwięcej problemów Kamilowi Majchrzakowi. - Pod względem tenisowym jestem rzecz jasna słabszy, niż gdy byłem w szczytowej formie, ale na treningach wciąż udaje mi się robić fajne rzeczy. Fizycznie czuję się dobrze. Wiem, że mój przeciwnik jest w świetnej formie. Będę musiał znaleźć w sobie siły, by utrudnić mu grę i jeżeli będzie to możliwe, nawet wygrać - stwierdził Gael Monfils.
Mecz I rundy turnieju w Montrealu między Kamilem Majchrzakiem a Gaelem Monfilsem zgodnie z planem powinien się rozpocząć 4 sierpnia o godzinie 2:00 naszego czasu. Na zwycięzcę czeka już rozstawiony z "12" Learner Tien.