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Chwalińska poznała pierwszą rywalkę! Dramat w drugim secie, nie tak miało być

Maja Chwalińska już niedługo zagra swój pierwszy mecz na turnieju WTA w Toronto. Reprezentantka Polski poznała dziś swoją rywalkę. Zagra ze zwyciężczynią spotkania Talia Gibson - Elisabetta Cocciaretto. Lepsza była Australijka, która wygrała 6:2, 3:2.
Maja Chwalińska
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Maja Chwalińska jest jedną z rewelacji obecnego sezonu tenisowego. Reprezentantka Polski zachwyciła świat w trakcie Rolanda Garrosa, gdzie dotarła aż do finału. W kolejnym wielkoszlemowym turnieju nie miała tyle szczęście. Na Wimbledonie odpadła już po pierwszym meczu. Polka miała pecha, doznała kontuzji w trakcie gry.

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Chwalińska poznała rywalkę

Teraz polska tenisistka przygotowuje się do US Open. Jednym z elementów tych przygotowań będzie udział w turnieju WTA w Toronto. Dla Chwalińskiej ten turniej zaczyna się od drugiej rundy. Dziś poznała swoją rywalkę. Była to zwyciężczyni meczu Talia Gibson - Elisabetta Cocciaretto.

To spotkanie nie było zbyt długie. Talia Gibson wygrała pierwszego seta aż 6:2, a w drugim secie jej przeciwniczka musiała skreczować. Zakończył się on przy wyniku 3:2.

To oznacza, że rywalką reprezentantki Polski będzie zawodniczka z Australii. To będzie pierwsze spotkanie obu tenisistek.

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