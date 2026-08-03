Iga Świątek poznała rywalkę w Toronto. Wiadomo, kiedy zagra

Iga Świątek wraca na kort po przerwie po Wimbledonie. Polka niestety nie obroniła tytułu na trawie, co poskutkowało m.in. spadkiem na ósme miejsce w rankingu WTA. Nasza najlepsza tenisistka weźmie udział w turnieju w Toronto, gdzie rozpocznie udział dopiero od drugiej rundy.

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Iga Świątek poznała kolejną rywalkę

Jej rywalką była zwyciężczyni meczu Xiyu Wang (94. WTA) - Sara Bejlek (38. WTA). Ten mecz od początku był bardzo zacięty, co potwierdza spora liczba wymian i punktów, szczególnie w drugim gemie. Czeszka miała dwie okazje do przełamania, ale żadnej z nich nie wykorzystała. Po w sumie czternastu akcjach Chince udało się obronić podanie.

W kolejnej odsłonie tego seta to Chinka zaczęła naciskać na rywalkę - szybko wyszła na prowadzenie 40:15 i miała dwa break pointy. Pierwszego zmarnowała, ale za drugim razem już dopięła swego i wyszła na prowadzenie 2:1. Później potwierdziła to przełamanie i odskoczyła na dwa gemy (3:1).

Czeszka nie zamierzała się poddawać i szybko zaczęła odrabiać straty. Jej łupem padło kolejnych pięć gemów z rzędu i zamknęła tego seta wynikiem 6:3.

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Druga partia była również bardzo zacięta, ale tym razem przeważała Wang - objęła prowadzenie 3:0 po jednym przełamaniu. Choć rywalce udało się ją odłamać i doprowadzić do remisu 3:3, to tym razem Chinka nie straciła koncentracji i wyszła na prowadzenie 4:3. Końcówka tego seta była bardzo zacięta i kiedy wydawało się, że zmierza ku tie-breakowi, Wang przełamała Czeszkę na 6:4 i doprowadziła do remisu w setach.

W decydującej partii wszystko rozstrzygnęło się w końcówce. Przy wyniku 5:5 Chinka straciła swoje podanie, a następnie Bejlek przypieczętowała triumf 7:5, co za tym idzie - zwycięstwo w tym meczu 2:1. Ta niezwykle emocjonująca i zacięta batalia zakończyła się po niespełna trzech godzinach wynikiem 6:3, 4:6, 7:5.

Tym samym to z Sarą Bejlek Iga Świątek zmierzy się w 1/32 finału turnieju WTA w Toronto. Niedługo dowiemy się, kiedy i o której zmierzą się zawodniczki, najprawdopodobniej będzie to czwartek, 6 sierpnia. To będzie ich drugi mecz - pierwszy miał miejsce na tegorocznym Rolandzie Garrosie. Górą była Iga Świątek, która rozprawiła się z nią bez straty seta.