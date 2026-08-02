Jeszcze pół roku temu Kristina Liutowa była poza TOP 700 rankingu WTA. Grała głównie w juniorskich turniejach, gdzie odnosiła sukcesy. W lutym przeszła na zawodowstwo i zaczęła brylować. Na koncie ma już trzy tytuły ITF, a w niedzielę stanęła przed szansą, by w debiucie sięgnąć po trofeum rangi WTA 250. Trzysetowy bój z Czeszką Darią Vidmanovą w finale w Memphis zakończył się jej zwycięstwem.

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Rosyjski działacz ujawnił, jak wygląda sytuacja z Kristiną Liutową. Ubolewał...

"Wygląda na to, że WTA znalazło nową gwiazdę. Teraz pozostaje pytanie, jak daleko zajdzie tenisistka, która mając zaledwie 16 lat, już bije rekordy, które wydawały się zarezerwowane dla talentów z poprzedniego pokolenia" - pisało puntodebreak.com. Z pewnością dumni są z niej bliscy, ale czy rodacy również? Liutowa urodziła się w Moskwie i ma rosyjskie obywatelstwo sportowe, aczkolwiek od wielu lat mieszka w USA.

Głos w sprawie sukcesów tenisistki zabrał Szamil Tarpiszczew, prezes Rosyjskiej Federacji Tenisowej. - Wspaniale, że dotarła do finału - zaczął, cytowany przez sports.ru. - Jest utalentowaną zawodniczką, która trenowała w Moskwie. Jednak jej ojciec przeprowadził się do Ameryki i zabrał ją ze sobą, gdy miała 10 bądź 12 lat. Więc teraz nie mamy z nią żadnego kontaktu. Na razie nie mamy z nią nic wspólnego - dodawał nieco rozżalony.

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Liutowa nie chce grać dla Rosji

I wydaje się, że w najbliższym czasie więcej wspólnego mieć nie będą. Ba, mogą rozstać się na zawsze. "Sama Liutowa jasno dała do zrozumienia, że zamierza kiedyś reprezentować Stany Zjednoczone. Już przed rokiem mówiła, że ma nadzieję zmienić swoje obywatelstwo sportowe 'tak szybko, jak to możliwe'" - czytamy na łamach puntodebreak.com.

Mimo ogromnego progresu Rosjanki, faworytką finałowego spotkania była Czeszka. 114. tenisistka świata szybko wygrała pierwszego seta, oddając rywalce tylko jednego gema. Notowana przed turniejem na 229. miejscu Liutowa odpowiedziała wygrywając drugą partię 6:1. Najbardziej wyrównany był trzeci set.16-latka prowadziła w nim już 4:0, ale wtedy obudziła się Vidmanova.

Zryw ten wystarczył jedynie na ugranie trzech gemów. Kristina Liutowa po dwóch godzinach walki zwyciężyła w finale w Memphis 1:6, 6:1, 6:2 i w rankingu "na żywo" awansowała już na 126 pozycję. Czeszka też nie ma wielkich powodów do narzekań - postawa w tym turnieju pozwoliła jej na powrót do czołowej setki na świecie.