Pogromczyni Świątek przeszła do historii! Osaka nie miała z nią szans

Naomi Osaka prezentowała naprawdę solidną formę na trawie w tym sezonie - finał w Bad Homburg i ćwierćfinał Wimbledonu. W tym tygodniu wróciła na korty twarde, na nawierzchnię, na której odniosła wszystkie triumfy w karierze - osiem tytułów. W WTA 500 w Waszyngtonie radziła sobie naprawdę solidnie. Pokonała Ashlyn Krueger i Elisabettę Cocciaretto. W sobotni wieczór przyszedł czas na pojedynek z Alexandrą Ealą. Filipinka okazała się dla Japonki murem nie do przebicia.

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Rozczarowujący występ Naomi Osaki. Alexandra Eala znów zaskoczyła

Półfinałowe spotkanie pań było ich pierwszym bezpośrednim w karierze. Faworytką była Osaka, 13. rakieta świata. Mecz zaczęła jednak słabo, bo już w trzecim gemie dała się przełamać. I choć błyskawicznie odrobiła tę stratę, to widać było, że jest o krok wolniejsza od rywalki. Filipinka grała spokojnie i precyzyjnie, co zaowocowało szansą na przełamanie w gemie numer dziewięć. Osaka broniła się jak lwica, ale przy czwartym break poincie musiała skapitulować. Po chwili Eala przypieczętowała set własnym serwisem - 6:4.

Jaki przebieg miała druga partia? Osaka była całkowicie rozbita. Miała gigantyczne problemy na serwisie. Dość powiedzieć, że popełniła aż pięć podwójnych błędów serwisowych. To przyczyniło się do utraty podania w pierwszym oraz siódmym gemie. Blisko było też w piątej odsłonie tego seta, ale wówczas wyszła z tarapatów, broniąc czterech break pointów. Ostatecznie ta partia również trafiła na konto Eali, która dosłownie zdominowała rywalkę - 6:2. Co więcej, przeszła do historii!

Naomi Osaka - Alexandra Eala 4:6, 2:6

Eala podbija świat tenisa

21-latka została pierwszą Filipinką, która awansowała do finału rangi WTA 500. To dla niej też kolejne zwycięstwo przeciwko utytułowanej zawodniczce w tym roku. Pokonała już m.in. Igę Świątek, Jelenę Rybakinę czy Elinę Switolinę (dwukrotnie). "Alexandra Eala eliminując Igę Świątek z Wimbledonu przeszła do historii. Stała się także światowym fenomenem, który bije rekordy popularności. 21-letnia Filipinka, w którą wierzą legendy tenisa z Andym Roddickiem na czele, przyciąga tłumy, udowadniając, że stanowi nową, nieoczywistą siłę kobiecego tenisa" - pisał już w połowie lipca Dominik Senkowski ze Sport.pl.

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Teraz przed Ealą finał WTA 500 w Waszyngtonie. Jej rywalką będzie reprezentantka gospodarzy, Jessica Pegula. Czy i w tej rywalizacji Filipinka sprawi sensację, sięgając po pierwszy w karierze tytuł rangi 500? Na koncie ma dwa triumfy w WTA 125. Mecz zaplanowano na niedzielę, 2 sierpnia. Początek o godzinie 18:00 czasu polskiego.