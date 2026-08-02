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Eksperci alarmują ws. Hurkacza. Ogromny zjazd

Był okres, kiedy Hubert Hurkacz należał do ścisłej światowej czołówki. Polak był jedną z największych gwiazd ATP Tour, wygrywał turnieje i regularnie przebywał się w najlepszej dziesiątce rankingu. Dziś rzeczywistość jest odmienna. Portal TennisUpToDate przeanalizował, jak bardzo w ostatnich miesiącach zmieniła się pozycja 29-letniego tenisisty.
Hubert Hurkacz
Fot. REUTERS/Toby Melville

Eksperci przypominają, że w 2024 roku Hurkacz awansował na 6. miejsce światowego rankingu ATP, zdobył kolejne tytuły rangi ATP i uchodził za jednego z najgroźniejszych zawodników na szybkich nawierzchniach. Wszystko dzięki jednemu z najlepszych serwisów w tourze oraz niezwykle agresywnemu stylowi gry. 

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Wimbledon dał nadzieję. Potem przyszedł pech

"Kontuzje i brak regularnych wyników sprawiły jednak, że jego pozycja w rankingu zaczęła wyraźnie spadać. W efekcie Hurkacz wypadł poza czołową 70-tkę, a kilka tygodni temu znalazł się nawet poza pierwszą setką rankingu ATP" - czytamy na portalu TennisUpToDate.

Jak zauważają eksperci, Hurkacz w ostatnim czasie zaczął wysyłać sygnały, że wraca na właściwe tory. Podczas Wimbledonu zaprezentował bardzo dobrą formę, pokonując między innymi Caspera Ruuda i Tommy'ego Paula.

Polak miał realną szansę na awans do ćwierćfinału. W meczu czwartej rundy z Janem-Lennardem Struffem wszystko rozstrzygało się w piątym secie, kiedy Hurkacz doznał kontuzji. Z powodu urazu nie był w stanie dokończyć spotkania i musiał skreczować, przekreślając swoje szanse na najlepszy wynik w turnieju od lat.

Wielki cel wciąż pozostaje ten sam

Zdaniem ekspertów najbliższe tygodnie będą kluczowe dla odbudowy pozycji Hurkacza. Seria turniejów na kortach twardych ma pokazać, czy Polak jest w stanie utrzymać wysoką dyspozycję i kontynuować awans w rankingu ATP.

Sam Hurkacz z pewnością liczy jednak na coś więcej niż tylko powrót do światowej czołówki. W jego dorobku wciąż brakuje spektakularnego sukcesu w turnieju wielkoszlemowym poza półfinałem Wimbledonu 2021. Polak nie zdołał jeszcze nawiązać do tamtego wyniku.

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