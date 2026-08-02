Bolesny upadek gwiazdy tenisa. Odebrała Świątek marzenia

Portal tennisuptodate.com zwrócił uwagę na jeden z najbardziej spektakularnych spadków w kobiecym tenisie ostatnich lat. Zheng Qinwen zajmuje obecnie dopiero 123. miejsce w rankingu WTA, choć jeszcze niedawno wydawało się, że na stałe zadomowi się w ścisłej światowej czołówce. Najbardziej pamiętnym momentem w karierze Chinki pozostaje turniej olimpijski w Paryżu. W półfinale sprawiła ogromną niespodziankę, pokonując Igę Świątek na jej ulubionej mączce Rolanda Garrosa. Niedługo później sięgnęła po złoty medal olimpijski, zapisując się w historii chińskiego tenisa.

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Od światowej czołówki do walki o powrót

Eksperci tennisuptodate.com przypominają, że sezon 2025 miał być dla Zheng kolejnym krokiem w rozwoju i okazją do walki o pierwszy tytuł wielkoszlemowy. Zamiast tego Chinka zmagała się z problemami zdrowotnymi, które zmusiły ją do przedwczesnego zakończenia sezonu.

Po powrocie na korty nie zdołała odzyskać dawnej formy. Portal zwraca uwagę, że Chinka wciąż nie wróciła do pełni sprawności, a dodatkowo brakuje jej regularności. W obecnym sezonie zanotowała bilans 11 zwycięstw i 11 porażek, a w ostatnich dwunastu występach wygrała zaledwie cztery mecze.

Efektem jest gwałtowny spadek w rankingu WTA. Qinwen wypadła już z czołowej setki, a kilka tygodni temu znajdowała się nawet poza pierwszą 150 światowego zestawienia.

Czeka ją trudna droga

Obecna pozycja rankingowa oznacza poważne problemy dla 23-letniej tenisistki. Nie ma już zapewnionego miejsca w głównych drabinkach największych turniejów.

Nie wystąpi bezpośrednio w Canadian Open, a do turniejów w Cincinnati i US Open będzie musiała przebijać się przez kwalifikacje lub liczyć na otrzymanie dzikiej karty.

Zdaniem tennisuptodate.com najbardziej realnym celem mistrzyni olimpijskiej jest obecnie powrót do pierwszej setki rankingu WTA przed zakończeniem azjatyckiej części sezonu. Jeszcze niedawno wydawało się to scenariuszem nie do pomyślenia dla tenisistki, która była czwartą rakietą świata i jedną z największych rywalek Igi Świątek.

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