"Nie zdawałam sobie z tego sprawy". Trudny moment Świątek

Iga Świątek wkrótce wróci do gry po blisko miesiącu przerwy. Polka odpadła dosyć szybko z Wimbledonu, gdzie w trzeciej rundzie lepsza okazała się Filipinka Alexandra Eala (6:7 (9), 2:6). Potem Świątek udała się na wakacje, a teraz już przygotowuje się do startu w turnieju WTA 1000 w Toronto, który odbędzie się w dniach 1-13 sierpnia. Ostatnie wyniki Świątek jednak nie napawały optymizmem, bo poza Ealą Polka przegrywała m.in. z Emmą Navarro czy Martą Kostjuk.

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Świątek nie miała pieniędzy. "Tata ukrywał to przede mną"

Świątek pojawiła się w podkaście Natalii Szymańczyk, w którym opowiedziała m.in. o tym, czego jej brakowało na początku kariery. Iga przyznała wprost, że jej rodzinie mogło brakować pieniędzy.

- Na pewno był taki moment, że brakowało pieniędzy, ale tata trochę ukrywał to przede mną i przed nami, bo moja siostra też kiedyś grała. W tamtym momencie nie do końca zdawałam sobie z tego sprawy. Mogło brakować mi takiej perspektywy, bo przez większość swojego życia nie spodziewałam się, że osiągnę jakiś sukces w tenisie. Raczej byłam realistką i zostałam wychowana w takim założeniu, że muszę się dobrze uczyć, bo jedna kontuzja i możesz już nie grać w tenisa - powiedziała.

- Czego mi brakowało? Trochę wszystkiego, bo w Polsce nie mamy żadnego takiego systemu, którym moglibyśmy podążać. Może są w takich sportach ściśle związanych ze związkami sportowymi, ale w tenisie jest trochę tak, że rodzic musi wymyślić, którą drogą to dziecko ma podążać, z jakimi trenerami pracować, kiedy włączyć sesje ogólnorozwojowe, bo na to wszystko potrzebne są i prywatne środki, i ten pomysł rodzica. Czasami mam wrażenie, że mogło nam brakować kogoś, kogo moglibyśmy spytać o radę - dodała Świątek.

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Iga chce pomagać młodym sportowcom, dlatego też założyła swoją fundację. - Bardzo się cieszę, że w końcu tę fundację założyłam. Ten pomysł powstał już trzy lata temu, ale życie tenisowe jest tak intensywne, że czasami po prostu nie było na to czasu. Mam nadzieję, że tych projektów będzie coraz więcej i że fundacja będzie się rozwijała, bo mam wrażenie, że to jest moja przyszłość. Gdy kiedyś, np. za dziesięć lat, skończę grać, to będzie coś, z czego będą mogła czuć się dumna - podsumowała.

Relacje tekstowe na żywo z meczów Igi Świątek w turnieju WTA 1000 w Toronto w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.