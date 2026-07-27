Niemal dwa tysiące - tyle punktów do obrony będzie miała Iga Świątek w Ameryce Północnej. Rywalizację rozpocznie od WTA 1000 w Toronto. Najważniejszą imprezą tej części sezonu będzie jednak US Open, który zaplanowano pod koniec sierpnia. Jak się okazuje, Polka pojawi się na nowojorskich kortach nieco szybciej.
W poniedziałkowy wieczór US Open ogłosiło listę startową miksta. "Te drużyny oficjalnie zgłosiły się do turnieju" - zaznaczyli organizatorzy. Nie brakuje gwiazd. W jednej z par znalazła się m.in. Świątek. Po tej samej stronie siatki stanie z nią Casper Ruud. I to po raz kolejny.
To właśnie z Norwegiem Polka tworzyła duet przed rokiem. Wówczas poradzili sobie znakomicie, bo dotarli aż do wielkiego finału. Dopiero na tym etapie znalazła się silniejsza od nich para - Sara Errani i Andrea Vavassori (3:6, 7:5, 6-10). Czy w tym roku Świątek i Ruud znów dojdą do finału?
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Konkurencja będzie naprawdę wymagająca. Zagrają nie tylko obrońcy tytułu, ale i duet Novak Djoković / Aryna Sabalenka czy Jelena Rybakina / Taylor Fritz. Zobaczymy też podopieczną Tomasza Wiktorowskiego, która zagra w parze z legendarnym Keiem Nishikorim. Łącznie w Nowym Jorku zaprezentuje się 16 par.
Turniej miksta na US Open odbędzie się w dniach 25 - 26 sierpnia. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z meczów Świątek z Ruudem na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Turniej singlowy wystartuje 30 sierpnia i potrwa do 13 września.