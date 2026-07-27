Hiszpanie piszą o Świątek: Ma rachunki do wyrównania

"Krótki przystanek w Bostonie, żeby zobaczyć na żywo Arianę Grande i po raz pierwszy zwiedzić miasto... i łał, co za niesamowite miejsce, na pewno tu wrócę" - pisała Iga Świątek na Instagramie. Polka dotarła już do Ameryki Północnej, gdzie w najbliższych dniach rozpocznie rywalizację. Najpierw będzie ją czekać turniej w Toronto, po czym uda się do Cincinnati. W tej drugiej imprezie będzie bronić tytułu. Czy powtórzy sukces sprzed roku?

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Kluczowe tygodnie dla kariery Igi Świątek. Nawet Hiszpanie o tym piszą

Świątek jest cieniem samej siebie. Po jej dominacji z 2022, 2023 czy 2024 roku właściwie nic nie zostało. Ostatnie tygodnie były dla niej rozczarowujące, ale jak zauważają dziennikarze puntodebreak.com, nie tylko ona jest w trudnym położeniu. Umieścili Polkę w gronie czterech tenisistek, które będą miały najwięcej do udowodnienia w nadchodzących turniejach. Jej przypadek nazwali też "jedną z pięciu wielkich niewiadomych".

"Nie tylko Aryna Sabalenka nie ma tej pewności siebie. Czołowe pretendentki również" - zaczęła redakcja. "Iga Świątek potrzebuje odpowiedzi po niepokojącym dla siebie okresie, Jelena Rybakina straciła nieco energii po fantastycznych chwilach, jakie przeżywała w tym roku, Coco Gauff wciąż dąży do stabilizacji potrzebnej do przełożenia swojego pełnego potencjału na niekwestionowaną regularność" - czytamy.

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"To otwiera drzwi dla innych"

"Czwórka wielkich tenisistek WTA przybywa więc do Ameryki Północnej z rachunkami do wyrównania" - stwierdzili wprost dziennikarze. "Sabalenka, Świątek, Rybakina i Gauff mają zdolność do tego, by zdominować nadchodzącą część sezonu. Problem w tym, że żadna z nich nie emanuje obecnie aurą niezwyciężoności. To też otwiera ogromne drzwi dla nowych pretendentek i sprawia, że okres poprzedzający US Open będzie wyjątkowo kluczowy" - dodali.

Jak zauważyła redakcja, największa presja nie będzie ciążyła na Świątek, Rybakinie czy Gauff, a właśnie na Sabalence, która może zakończyć rok bez tytułu wielkoszlemowego. To ona będzie bronić tytułu w US Open. O tym, czy któraś z wymienionych pań zdominuje korty twarde, przekonamy się w najbliższych tygodniach.

Teraz przed Świątek WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się już 2 sierpnia. Jak na razie drabinki nie rozlosowano. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z meczów Świątek na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.