Polacy poznali rywali w kolejnym wielkim turnieju. Hit na horyzoncie

Wimbledon - to właśnie w tym turnieju wystąpili najlepsi polscy tenisiści i tenisistki. Potem mieli kilkutygodniową przerwę w rozgrywkach (z wyjątkiem Magdy Linette, która zagrała jedno spotkanie w turnieju w Atenach).

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Rusza kolejny wielki turniej. Polacy poznali rywali

Teraz Iga Świątek (8. WTA), Maja Chwalińska (22. WTA) i Hubert Hurkacz (70. ATP) wciąż mają przerwę, ale do gry wracają Kamil Majchrzak (71. ATP), Magda Linette (51. WTA) oraz Magdalena Fręch (43. WTA). Cała trójka wystąpi w turnieju w Waszyngtonie. Polacy poznali już swoich rywali. Magdę Linette już w pierwszej rundzie czeka wyzwanie, bo zmierzy się z broniącą trofeum, rozstawioną w imprezie z "7" - Leylah Fernandez (25. WTA). Kanadyjka rok temu w finale pokonała 6:1, 6:2 Rosjankę Annę Kalinską (20. WTA). W tym sezonie Fernandez spisuje się jednak słabo. Po raz pierwszy w karierze ma ujemny bilans (12 zwycięstw i 19 porażek). Jeśli Linette wygra, to w kolejnej fazie czekać ją będzie starcie z lepszą z meczu: Alexandra Eala (Filipiny, 29. WTA) - Qinwen Zheng (Chiny, 123. WTA).

Magdalena Fręch będzie miała okazję do rewanżu. Polka zagra z Amerykanką Ann Li (32. WTA), z którą przegrała 3:6, 4:6 w lutym tego roku w Dausze. Zresztą Fręch z Li ma fatalny bilans spotkań, bo przegrała wszystkie pięć (trzy w trzech setach). Polka w razie zwycięstwa w II rundzie zmierzy się z rozstawioną w turnieju z "1" - Amerykanką Jessicą Pegulą (3. WTA).

Trudnego rywala wylosował też Kamil Majchrzak. Będzie nim bowiem 24. zawodnik światowego rankingu - Tommy Paul (24. ATP). Zawodnicy rywalizowali ze sobą po raz ostatni aż siedem lat temu. Wtedy Majchrzak wygrał 7:6, 6:4 w finale kwalifikacji w Atlancie. Teraz zwycięzca meczu Majchrzak - Paul w II rundzie zagra z lepszym ze starcia: Taylor Fritz (USA, 10. ATP) - Zizou Bergs (Belgia, 34. ATP).

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Pierwsze mecze w turnieju w Waszyngtonie w poniedziałek o godz. 16 czasu polskiego.