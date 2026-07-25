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Sensacja w Pradze. Mistrzyni wielkoszlemowa uległa 74. rakiecie świata

Sensacja w półfinale WTA 250 w Pradze stała się faktem. W walce o tytuł zabraknie reprezentantki Czech. Barbora Krejcikova zaskakująco uległa 7:6(5), 3:6, 6:7(4) Lilly Tagger. 30-letnia tenisistka przegrała nie tylko z rywalką, ale i z nerwami. Popełniła mnóstwo podwójnych błędów serwisowych, które przyczyniły się do tej porażki.
Barbora Krejcikova
Fot. REUTERS/Andrew Couldridge

Ostatnie tygodnie były znakomite dla czeskiego tenisa. Najpierw tytuł Wimbledonu zgarnęła Linda Noskova, pokonując w finale rodaczkę, Karolinę Muchovą. Następnie trofeum WTA 250 w Atenach zdobyła Barbora Krejcikova. Kibice wierzyli, że Czeszki zdominują również domowy turniej WTA 250 w Pradze, podobnie jak miało to miejsce przed rokiem, kiedy to o tytuł bezpośrednio zmierzyły się Noskova i Marie Bouzkova, późniejsza triumfatorka. I faktycznie, do półfinału tegorocznej edycji awansowały dwie reprezentantki gospodarzy. Ale tam poniosły zaskakujące porażki, szczególnie Krejcikova.

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Dobry początek Barbory Krejcikovej. Później do głosu doszła rywalka

Rozstawiona z numerem "2" Czeszka o finał zagrała z Austriaczką, Lilli Tagger. Faworytką była Krejcikova, na co wskazywał też ranking WTA - 30-latka plasuje się na 26. lokacie, a 18-letnia rywalka jest dopiero 74. I w pierwszym secie z tej roli Czeszka się wywiązała. Choć miała kłopoty, szczególnie w piątym gemie, kiedy to została przełamana, to w kolejnych minutach odrobiła stratę, doprowadziła do tie-breaka, a w nim wygrała 7-5.

Tagger pokazała jednak, że nie zamierza odpuszczać Krejcikovej i jeszcze powalczy w tym meczu. Jak planowała, tak zrobiła. W drugiej partii doszło do jednego przełamania, na korzyść Austriaczki, co zaowocowało triumfem 6:3. O wszystkim zadecydował więc trzeci set. Ten znów zakończył się tie-breakiem. Najpierw na prowadzeniu była Czeszka (3-1), później do głosu doszła Tagger (4-3).

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Tagger postawiła kropkę nad "i" 

Ostatnie trzy akcje Austriaczka zapisała na własnym koncie, dzięki czemu wygrała 7-4 i cały mecz 2:1, przerywając serię ośmiu zwycięstw 30-latki z rzędu. Zaskakujące były również statystyki. Tagger posłała aż 12 asów na stronę Krejcikovej, podczas gry rywalka siedem. Czeszka popełniła jednak o wiele więcej podwójnych błędów serwisowych - aż dziewięć, a przeciwniczka tylko dwa.

Barbora Krejcikova - Lilli Tagger 7:6(5), 3:6, 6:7(4)

Tym samym Tagger awansowała do drugiego w karierze finału rangi WTA. W niedzielę stanie przed szansą na pierwszy tytuł. Warto zaznaczyć, że Austriaczka nie jest anonimową tenisistką - świat o niej usłyszał w 2025 roku, kiedy sięgnęła po tytuł Roland Garros w rywalizacji juniorek. Mimo wszystko jej zwycięstwo w Pradze nad Krejcikovą to spore zaskoczenie. Czescy kibice mieli jeszcze jeden powód do smutku. W drugim półfinale Tereza Valentova uległa Darii Snigur, prowadzonej przez Dawida Celta, co oznacza, że finał będzie austriacko-ukraiński. Dla Snigur również będzie to szansa na pierwszy tytuł rangi WTA w karierze.

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