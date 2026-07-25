Skandaliczne zachowanie Rosjanki. Rywalka nie wytrzymała

Turniej W75 w brazylijskim Vacarii rozstrzygnięty. W finale Daria Jegorowa pokonała 6:4, 6:4 Martinę Capurro. Sportowa rywalizacja zeszła jednak na dalszy plan, a w centrum wydarzeń znalazły się skandaliczne zachowania na korcie.

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Capurro wybuchnęła gniewem. Oto powód

Przegrana Argentynka po spotkaniu kopnęła krzesło sędziego. Capurro tłumaczyła, że taka postawa była spowodowana zachowaniem Rosjanki.

"Przy wyniku 4:3, Jegorowa wyrzuciła rakietę poza kort po stracie punktu. Według Capurro, rakieta uderzyła w osobę stojącą obok, sędziego turnieju. Argentynka poprosiła wówczas o interwencję sędziego i zażądała surowszej kary, argumentując, że zachowanie to mogło skutkować dyskwalifikacją." - donosi portal puntodebreak.com.

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Protesty nie dały absolutnie nic. Spotkanie było kontynuowane i ostatecznie zakończyło się triumfem Jegorowej. Argentynka wróciła do sytuacji w mediach społecznościowych.

"Przegrała punkt i wyrzuciła rakietę poza kort. Trafiła nią bezpośrednio osobę, która na dodatek była sędzią turnieju. W każdym turnieju to bezpośrednia dyskwalifikacja. Sędzia uzasadnił, że nie było intencji i że nie wyrządziło to większej szkody. Mam nadzieję, że ITF coś z tym zrobi. Wyślę tyle pism, ile będę musiała." - grzmi Capurro.

Kontrowersyjne zdarzenie będzie miało swoją kontynuację. Capurro zapowiedziała, że złoży skargę do World Tennis, dawnej ITF. Argentynka występuje głównie w turniejach rangi ITF, jej największy sukces to wygrana w poprzednim roku w turnieju W35 Neuquen.