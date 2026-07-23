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Przeanalizowali sytuację Świątek. "Znajduje się w niebezpieczeństwie"

Czy Iga Świątek nie zagra w turnieju, który kończy sezon? Media zauważają, że jej rokowania na występ w WTA Finals nie są w tym roku najlepsze. Potrzebowałaby piorunującej drugiej części sezonu.
Iga Świątek
Fot. REUTERS/Toby Melville

Tenisową tradycją jest turniej wieńczący sezon, który nazywany jest WTA Finals. Osiem najlepszych tenisistek kalendarzowego roku spotyka się w ostatnich zmaganiach sezonu, by rywalizować o ostatni tytuł. Czy w tym roku w tym gronie zabraknie Igi Świątek? Jest takie niebezpieczeństwo.

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Świątek w niebezpieczeństwie. Piszą wprost

"Mimo że sześciokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema Świątek zajmuje ósme miejsce w rankingu, perspektywy w tym wyścigu są znacznie gorsze. Polka – która wygrała WTA Finals w 2023 roku – zajmuje 12. miejsce, tracąc aż 1530 punktów do Gauff" - zauważa portal tennis365.com.

To oznacza, że w drugiej części sezonu musi spisać się wprost doskonale. Zresztą nie tylko ona, bo jak zaznacza wspomniane wyżej źródło - "wielkie nazwiska znajdują się w niebezpieczeństwie''. Poza Polką w gronie najlepszej ósemki może zabraknąć choćby Madison Keys, która w 2025 roku wygrała Australian Open. Niewykluczone, że niewystarczającą liczbę punktów w kalendarzowym roku zdobędzie Naomi Osaka, a więc czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa.

Dość zaskakującą liderką rankingu jest Mirra Andriejewa, która wyprzedza liderkę rankingu WTA  Arynę Sabalenkę oraz Jelenę Rybakinę.

Droga do WTA Finals:

  • 1. Mirra Andriejewa – 4999 punktów
  • 2. Aryna Sabalenka – 4945
  • 3. Jelena Rybakina – 4627
  • 4. Karolína Muchowá – 4270
  • 5. Elina Switolina – 4116
  • 6. Jessica Pegula – 3950
  • 7. Linda Noskova– 3674
  • 8. Coco Gauff – 3484
  • 9. Marta Kostiuk – 3275
  • 10. Victoria Mboko – 2393
  • 11. Sorana Cîrstea – 2045
  • 12. Iga Świątek – 1954
  • 13. Iva Jovic – 1862
  • 14. Belinda Bencic – 1852
  • 15. Diana Sznajder – 1685
  • 16. Madison Keys – 1684
  • 17. Elise Mertens – 1600
  • 18. Naomi Osaka – 1527
  • 19. Amanda Anisimova – 1498
  • 20. Anna Kalinska – 1490

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