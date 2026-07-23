Przeanalizowali sytuację Świątek. "Znajduje się w niebezpieczeństwie"

Tenisową tradycją jest turniej wieńczący sezon, który nazywany jest WTA Finals. Osiem najlepszych tenisistek kalendarzowego roku spotyka się w ostatnich zmaganiach sezonu, by rywalizować o ostatni tytuł. Czy w tym roku w tym gronie zabraknie Igi Świątek? Jest takie niebezpieczeństwo.

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Świątek w niebezpieczeństwie. Piszą wprost

"Mimo że sześciokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema Świątek zajmuje ósme miejsce w rankingu, perspektywy w tym wyścigu są znacznie gorsze. Polka – która wygrała WTA Finals w 2023 roku – zajmuje 12. miejsce, tracąc aż 1530 punktów do Gauff" - zauważa portal tennis365.com.

To oznacza, że w drugiej części sezonu musi spisać się wprost doskonale. Zresztą nie tylko ona, bo jak zaznacza wspomniane wyżej źródło - "wielkie nazwiska znajdują się w niebezpieczeństwie''. Poza Polką w gronie najlepszej ósemki może zabraknąć choćby Madison Keys, która w 2025 roku wygrała Australian Open. Niewykluczone, że niewystarczającą liczbę punktów w kalendarzowym roku zdobędzie Naomi Osaka, a więc czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa.

Dość zaskakującą liderką rankingu jest Mirra Andriejewa, która wyprzedza liderkę rankingu WTA Arynę Sabalenkę oraz Jelenę Rybakinę.

Droga do WTA Finals: