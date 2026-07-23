Była mistrzyni Roland Garros aresztowana. Oto powód

Rika Hiraki to jedna z legend japońskiego tenisa. Najlepsze wyniki uzyskiwała w deblu, gdzie wygrała sześć turniejów rangi WTA, a także 10 ITF. Może też pochwalić się brązowym medalem igrzysk azjatyckich. Największy sukces odniosła za to w mikście. W 1997 roku sięgnęła po trofeum Roland Garros. Po zakończeniu kariery pełniła funkcję dyrektorki Japońskiego Stowarzyszenia Tenisowego. Występowała też w telewizji jako ekspertka. W ostatnich latach słuch o niej zaginął. Do teraz. 54-latka przypomniała o sobie, ale w negatywny sposób.

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Rika Hiraki ma problemy z prawem. Szczegóły sprawy zaskakują

Jak donoszą zagraniczne media, 22 lipca Hiraki trafiła do aresztu. Powód? Jest podejrzana o udział w oszustwie finansowym. O sprawie pisze m.in. ubitennis.net. "Śledczy natknęli się na ten incydent podczas badania oszustwa niezwiązanego ze sprawą" - czytamy. Przed czterema laty na konto byłej tenisistki wpłynęło 300 000 jenów, a więc około siedmiu tysięcy złotych. Kto był nadawcą? Starsza kobieta, która padła ofiarą oszustwa.

Kilka dni wcześniej skontaktowała się z nią bowiem osoba, podająca się za francuskiego chirurga ortopedę. "Wskazałem Panią jako odbiorcę odszkodowania za śmierć mojej żony, ale przesyłka jest zatrzymana na odprawie celnej i wymagana jest opłata" - miał napisać do niej oszust. Kobieta niczego nie podejrzewając wysłała pieniądze, a te trafiły właśnie na konto Hiraki. "Tego samego dnia kamery zarejestrowały, jak japońska mistrzyni podjęła pieniądze z zarejestrowanego na nią konta". Miała wypłacić 20 000 jenów, a resztę przelała na konto kryptowalutowe.

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Tak Hiraki tłumaczy się z oskarżeń

Czy starsza pani była jedyną ofiarą oszustwa? Tego jak na razie nie wiadomo. Trwa śledztwo i ustalane jest m.in. to, czy była sportsmenka działała sama, czy miała wspólnika. Jak donosi portal sunsuntv.co.jp, wkrótce do akcji ma wkroczyć prokuratura. Możliwe, że Japonce zostaną postawione zarzuty.

A co na temat oskarżeń mówi sama zainteresowana? Czy przyznaje się do popełnienia czynu? Okazuje się, że nie. - Nic z tego nie pamiętam - powiedziała krótko. - To zaskakujące. Nie mam wiedzy na temat tego, czy miała jakieś problemy finansowe. Nigdy o tym nie słyszałem. Wydawała się normalnym człowiekiem - mówił sąsiad Japonki, cytowany przez fnn.jp. Jedno jest pewne, to nie koniec tej sprawy, a jeśli wina zostanie udowodniona Hiraki, czekają ją surowe konsekwencje.