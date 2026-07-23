Wydawało się, że po miesiącach naznaczonych kontuzjami i innymi problemami Paula Badosa w końcu wraca na właściwe tory. 11 lipca wygrała WTA 125 w Bastad. Był to jej pierwszy tytuł od 2024 roku. Kilka dni później znów zameldowała się w finale, tym razem w Iasi Open 2026. W decydującym spotkaniu musiała skreczować - doszło do tego przy stanie 4:6, 0:4. Jednak nie o pechu, który przydarzył się Hiszpance w Rumunii, mówi się najwięcej, a o tym, co zrobiła w półfinale. Niewiele brakowało, a przez jej skandaliczne zachowanie ucierpiałby kibic.

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Paula Badosa przekroczyła granicę. Rennae Stubbs: To wstyd

Do incydentu doszło w meczu Badosy z Tamarą Zidansek. Hiszpanka znalazła się w bardzo komfortowej sytuacji i chciała zakończyć akcję smeczem. Tyle tylko, że zamiast przebić piłkę na stronę rywalki, trafiła w siatkę. Ten niewymuszony błąd tak rozzłościł byłą wiceliderkę rankingu WTA, że nie utrzymała nerwów na wodzy. Błyskawicznie odwróciła się w stronę trybun i cisnęła rakietą. Ta wylądowała bardzo blisko kibiców.

Czy spotkała ją za to jakaś sportowa kara? Nie, a zdaniem Renee Stubbs, legendy tenisa, decyzja powinna być natychmiastowa. - To powinna być automatyczna dyskwalifikacja. To był absolutny wstyd - grzmiała w jednym ze swoich podcastów. - Będąc tenisistką zdajesz sobie sprawę, że gdy rzucisz rakietą, za wszystko to, co stanie się później, będziesz musiała ponieść odpowiedzialność. Nie możesz mówić, że to był wypadek, bo trzymałaś rakietę i ją puściłaś. Jeśli rzucisz nią w tłum, powinnaś zostać natychmiast zdyskwalifikowana. Tylko takie kary doprowadzą do tego, że tego rodzaju incydentów będzie mniej - apelowała trenerka Sereny Williams.

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Badosa nie podzieliła losu Djokovicia, ale wiele nie brakowało

Zdaniem Stubbs, pan arbiter podjął złą decyzję. A co postanowił? Pozwolił grać Hiszpance dalej. - Gdyby ta rakieta poleciała nieco wyżej, trafiłaby w pierwszy rząd fanów i byłaby to automatyczna dyskwalifikacja. Badosa miała naprawdę sporo szczęścia, podobnie jak i mężczyzna, w którego pobliżu wylądowała rakieta - mówili komentatorzy. O tym, jak surowe mogą być konsekwencje nierozważnego zachowania na korcie, w 2020 roku przekonał się Novak Djoković. W czwartej rundzie US Open w akcie wściekłości cisnął piłką w tylną część kortu. Ta trafiła w krtań sędzię liniową i Serb błyskawicznie wyleciał z turnieju.

Badosa doszła już do siebie po kreczu. Obecnie rywalizuje w WTA 250 w Hamburgu. W 1/16 finału zmierzyła się z Katarzyną Kawą i pokonała ją 7:5, 6:4. Teraz przed nią mecz z turniejową "3", Panną Udvardy.