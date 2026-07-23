Przed Mają Chwalińską okres gry na kortach twardych. Polka zainauguruje rywalizację na tej nawierzchni w Toronto. Dla naszej zawodniczki turniej w Kanadzie będzie pierwszym od czasu porażki w pierwszej rundzie Wimbledonu. Wówczas Dąbrowianka rozstawiona z "20" przy piłce meczowej w drugim secie meczu z Mananchayą Sawangkaew niefortunnie upadła, doznając kontuzji stawu skokowego. To wydarzenie miało ogromny wpływ na dalszą część spotkania, które koniec końców padło łupem tenisistki z Tajlandii.

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Chwalińska zagra w Guadalajarze po US Open

Właśnie poznaliśmy kolejny play Chwalińskiej po zakończeniu US Open. Organizatorzy turnieju WTA 500 w Guadalajarze poinformowali, iż Polka została zgłoszona przez swój sztab do rywalizacji na kortach w Meksyku. Impreza ta zaplanowana jest w dniach 13-19 września.

Finał US Open kobiet przypada dokładnie dzień wcześniej, a więc 12 września. W Nowym Jorku polska tenisistka może liczyć na rozstawienie. Nim jednak nasza zawodniczka tam się uda, czeka ją jeszcze walka na kortach w Cincinnati (13-23 sierpnia).

Monterrey pod znakiem zapytania

Wprawdzie Chwalińska znalazła się na liście zgłoszeń do turnieju w Monterrey (23-29 sierpnia), lecz jak wspominał jej menadżer Piotr Szczypka, gra w Meksyku uzależniona jest od wyników w Toronto oraz Cincinnati. "Maja jest zgłoszona do tych wszystkich turniejów (przed US Open), ale powiem szczerze, że Monterrey stoi pod znakiem zapytania. Będzie to uzależnione od tego, jak zagra w dwóch pierwszych turniejach. Gdyby poszło jej bardzo dobrze, to wtedy można zrezygnować z Monterrey, aby lepiej się zregenerować i przygotować na US Open" - przyznał prezes klubu BKT Advantage Bielsko-Biała w rozmowie z Interią.

Wielkoszlemowy US Open startuje 30 sierpnia i potrwa do 13 września. Tytułu w rywalizacji singlistek bronić będzie Aryna Sabalenka, natomiast wśród singlistów Carlos Alcaraz.