- Musi dowiedzieć się, w jakim miejscu aktualnie się znajduje. Jako triumfatorka Wimbledonu i była numer jeden na świecie, nie jest już wystarczająco dobra. Coś musi się tam zmienić - podkreślał Boris Becker. Niemiec jest zaniepokojony tym, co dzieje się z Igą Świątek. Ba, zaniepokojony jest niemal cały świat. Co się musi stać, by Polka wróciła na zwycięskie tory?

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Piotr Woźniacki zaskoczył. "Iga zna mój numer"

Obserwacjami w sprawie 25-letniej tenisistki podzielił się Piotr Woźniacki. Wskazał, co jego zdaniem może okazać się kluczem do sukcesu. - Trzeba popracować nad mentalem, bo przygotowanie fizyczne, motoryczne dalej ma świetne. Nie wiem, czy mają analityka, ale może ktoś taki by się przydał w zespole. To jednak kwestia indywidualna, czasem takie nieoczywiste rozwiązania, które nie sprawdziłyby się u nikogo innego, mogą przynieść efekt - stwierdził wprost ojciec legendarnej Caroline Woźniacki, a także trener w rozmowie z WP SportoweFakty.

Na tym nie zakończył. Niespodziewanie zaoferował swoje usługi. - Iga zna mój numer. I nie mówię tego, żeby się przechwalać czy wymądrzać, ale jako życzliwa osoba może mógłbym dać jakąś inną perspektywę - podkreślił. - Jako ojciec Karoliny doskonale znam środowisko, w którym jest dużo zazdrości, niechęci, hejtu - tłumaczył.

- Gdybym był dzisiaj z Igą w teamie, to nie wyobrażam sobie, żeby mogła nie być świadoma swoich umiejętności, potencjału i w konsekwencji braku pewności siebie. To obowiązek jej teamu, żeby ona o takich rzeczach wiedziała i budowała w ten sposób pewność siebie - mówił dosadnie Woźniacki. - Jeśli Iga dołoży luz i pewność siebie, to bardzo szybko może znaleźć się tam, gdzie by chciała, bo ona wciąż jest w topie - podsumował.

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"Nakłada na siebie zbyt wielką presję"

Zdaniem Woźniackiego największym problemem Świątek jest to, że "za bardzo chce". - Za bardzo patrzy na to, żeby nie stracić swojej pozycji w rankingu, która naprawdę nie ma aż tak wielkiego znaczenia. To może jej trochę szkodzić, nawet paraliżować. (...) Nakłada na siebie zbyt wielką presję - kontynuował. O tym, że musi zmienić nastawienie, mówił też na początku lipca w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl.

- Myślę, że będzie dobrze, chociaż widzę, że Iga cały czas chce aż za bardzo. Jej potrzeba więcej luzu. Naprawdę: więcej luzu, więcej patrzenia na siebie, na to co się umie, co w moim tenisie funkcjonuje i co wielkiego już zrobiłam - podkreślał. Czy Polka podejdzie do rywalizacji z innym nastawieniem? O tym przekonamy się już niebawem. Na początek sierpnia zaplanowano turniej w Toronto, w którym Świątek powinna wystąpić. Następnie stanie do obrony tytułu w Cincinnati. Najważniejszą imprezą będzie jednak US Open, gdzie w ubiegłym roku nasza rodaczka dotarła do ćwierćfinału. Przed nią wiele punktów do obrony.