Tenisistki uciekają z Rosji. Właśnie stracili mistrzynię Roland Garros

Rosja od ponad czterech lat pozostaje zawieszona w strukturach wielu międzynarodowych federacji sportowych, a zawodnicy z tego kraju nie są dopuszczani do rywalizacji. Nie dotyczy to jednak tenisa. Rosjanie nawet na moment nie zostali wykluczeni. Wciąż mogą startować, tyle że pod neutralną flagą. Mimo to coraz więcej zawodniczek z tego kraju decyduje się na zmianę obywatelstwa.

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Rosjanie stworzyli "smutną listę" tenisistek. Właśnie doszło kolejne nazwisko

Całkiem niedawno rosyjski portal championat.com sporządził nawet ich "smutną listę". Znalazło się na nim pokaźne grono nazwisk. Figurują tam choćby: Anastazja Potapowa, Daria Kasatkina, Jelina Awanesian, Maria Timofiejewą, Kamilla Rachimowa, Polina Kudermietowa, Warwara Graczowa, Ksenia Jefremową, czy Oksana Selechmietiewa. Teraz można do niej dopisać jeszcze jedną tenisistkę.

Na zmianę narodowych barw zdecydowała się bowiem Alisa Oktiabreva. Informacje w tej sprawie podał portal sport.ru, powołując się na oficjalne dane WTA. 17-latka w nadchodzących turniejach będzie występowała już jako reprezentantka Czech. Wybór nie był przypadkowy, bo Oktiabreva od pierwszego roku życia mieszka w Pradze i tam też na co dzień trenuje.

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Wielki cios dla rosyjskiego tenisa. Tracą zwyciężczynię juniorskiego Roland Garros

Dla Rosjan jest to wyjątkowo duża strata. Mimo że tenisistka ta zajmuje obecnie dopiero 403. miejsce w rankingu WTA, wróży jej się wspaniałą karierę. Oktiabreva należy bowiem do najlepszych juniorek świata. Udowodniła to zresztą całkiem niedawno. Na początku czerwca jeszcze jako Rosjanka zwyciężyła juniorski Roland Garros, a w finale bardzo pewnie pokonała Chinkę Xinran Sun 6:2, 6:1.

Na tym jednak jej sukcesy się nie kończą. Już w 2023 r. w wieku zaledwie 14 lat dotarła aż do półfinału tej samej imprezy. Rok później wygrała za to swój pierwszy turniej ITF rangi W15 w Antalyi. Triumfowała także w zawodach rangi W35 w tym samym tureckim mieście, a także w Leme, Ystad i Monastyrze oraz - rangi W50 w Lipsku.