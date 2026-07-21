Jasmine Paolini (15. WTA) słabo spisała się w kilku turniejach poprzedzających Wimbledon. Tam zagrała znacznie lepiej i dotarła do ćwierćfinału, gdzie poległa 3:6, 2:6 z Martą Kostiuk (11. WTA). Włoszka mogła mieć nadzieję na lepsze starty w północnoamerykańskich turniejach na kortach twardych, ale pojawiły się pewne problemy.

REKLAMA

Zobacz wideo Daria Abramowicz może zostać z Igą Świątek do końca! "Bardzo jej ufa"

Jasmine Paolini rezygnuje z dwóch turniejów. Podała powód

W poniedziałek 20 lipca tenisistka ogłosiła rezygnację z dwóch startów. Ujawniła też powód takiej decyzji. "Niestety, zdecydowałam się wycofać z turniejów w Waszyngtonie i Toronto, aby dać stopie nieco więcej czasu na regenerację. Przykro mi, że mnie tam zabraknie, życzę wszystkim uczestnikom dwóch fantastycznych turniejów. Jak zawsze dziękuję za wasze wsparcie" - przekazała w relacji na Instagramie.

wpis Jasmine Paolini zrzut ekranu z https://www.instagram.com/stories/jasmine_paolini/

Sprawdź także: Dziękujemy, Ameryko. FIFA właśnie straciła ostatnie hamulce

Ile punktów rankingowych będzie kosztować Paolini wycofanie? Jeśli chodzi o WTA 500 W Waszyngtonie, to nie poniesie konsekwencji, gdyż w zeszłym roku tam nie startowała. Z kolei za WTA 1000 w Toronto straci nie tak wiele, bo 120 punktów - w zeszłym roku (w Montrealu) jako rozstawiona grała od drugiej rundy, ale tam sensacyjnie lepsza okazała się kwalifikantka Aoi Ito (233. WTA) z wynikiem 2:6, 7:5, 7:6(5).

Paolini szykuje się na ważne starty. Będzie bronić punktów za finał przegrany z Igą Świątek

Włoszka ma zdecydowanie większą motywację, by wrócić na kolejne prestiżowe turnieje w Ameryce Płn. "Tysięcznik" w Cincinnati będzie miał dla niej stawkę aż 650 punktów - tyle dostała za zeszłoroczny finał, przegrany 5:7, 4:6 z Igą Świątek (8. WTA). Potem przyjdzie czas na US Open, gdzie w zeszłym roku 30-latka dotarła do trzeciej rundy (porażka 6:7, 1:6 z Marketą Vondrousovą) i tym razem będzie chciała się poprawić.

Generalnie cały obecny sezon nie jest zbyt udany dla Jasmine Paolini. Na razie nie zagrała w żadnym finale singlowego turnieju WTA, podczas gdy w poprzednich pięciu sezonach zawsze osiągała przynajmniej jeden (w latach 2023-2025 były po minimum dwa rocznie i łącznie siedem, z tego trzy w 2024 r.). W bieżącym roku tylko dwukrotnie dotarła co najmniej do ćwierćfinału - w lutym w Meridzie (półfinał) i na Wimbledonie.