Pożegnalny występ polskiej tenisistki. "Najlepsza"

Już 2 sierpnia rozpocznie się turniej rangi WTA 125 "Warsaw T-Mobile Polish Open 2026". Zawody z pulą nagród 115 tys. dolarów będą rozgrywane na twardych kortach przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie. Na liście zgłoszeń do imprezy są na razie m.in. Ukrainka Daria Snigur (54. WTA), Francuzka Elsa Jacquemot (104. WTA), Włoszka Lucia Bronzetti (120. WTA), Chinka Yue Yuan (123. WTA), Węgierka Dalma Galfi (152. WTA) czy Czeszka Linda Fruhvirtova (180. WTA). Obok nich zagrają też m.in. dwie Polki: Linda Klimovicova (205. WTA) oraz Katarzyna Kawa (131. WTA).

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Ostatni mecz Alicji Rosolskiej w Polsce

W turnieju deblowym weźmie udział 40-letnia Alicja Rosolska, która karierę singlową zakończyła w 2019 roku. Potem skupiła się na grze podwójnej. W tym sezonie brała udział nawet w turnieju wielkoszlemowym Wimbledonie, ale w parze z Alexą Guarachi (Chile) odpadła w I rundzie. Teraz okazuje się, że występ Rosolskiej w stolicy będzie jej pożegnalnym w Polsce.

"Odkrywamy karty przed WTA 125 Warsaw T-Mobile Polish Open. Udział w turnieju gry podwójnej weźmie Alicja Rosolska. I to pożegnanie. Występ w Warszawie będzie bowiem jej ostatnim turniejem zawodowym w Polsce. Zapowiada się ciekawie, bo Rosolska wystąpi w parze z Martyną Kubką" - napisał w serwisie X Kamil Kołsut, dyrektor działu komunikacji, marketingu i promocji w Polskim Związku Tenisowym oraz rzecznik prasowy.

"WTA 125 Warszawa T-Mobile Polish Open będzie ostatnim turniejem w bogatej w wiele pięknych momentów karierze Alicji Rosolskiej. Najlepsza polska deblistka ostatnich lat w Warszawie pożegna się z kibicami" - dodał potem Polski Związek Tenisowy w serwisie X.

- Zapraszamy wszystkich fanatyków tenisa, byście kibicowali nie tylko mi, ale wszystkim Polkom. Zawsze bardzo miło grać przy takich kibicach i takim wsparciu. To jest turniej domowy, liczymy na was i zapraszamy serdecznie - powiedziała w krótkim filmie Rosolska.

Polka w deblu w swojej karierze wygrała dziewięć turniejów. W 2018 roku w parze z Amerykanką Abigail Spears dotarła do półfinału Wimbledonu, a w grze mieszanej z Chorwatem Nikolą Mekticiem do finału US Open.

Rok temu w turnieju w Warszawie triumfowała Czeszka Katerina Siniakova (35. WTA), która w finale pokonała 6:1, 6:2 Szwajcarkę Viktoriję Golubic (47. WTA). Trzy lata temu najlepsza była Iga Świątek wygrywając w decydującym meczu 6:0, 6:1 z Niemką Laurą Siegemund (89. WTA).

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Bilety na turniej w Warszawie można kupić tutaj.