Rywalizacja na kortach twardych w Vitoria-Gasteiz w ostatnim czasie przebiega po myśli naszych reprezentantek. Rok temu najlepsza okazała się Linda Klimovicova, która zwyciężyła z Litwinką Justiną Mikulskyte 0:6, 7:6, 6:0. Z tą samą rywalką w aktualnej edycji wygrała Martyna Kubka.

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Kubka w drugiej setce rankingu WTA

"W finałowym starciu do walki stanęły dwie najwyżej rozstawione zawodniczki. Pojedynek rozpoczął się po myśli Litwinki, która wygrała pierwszego seta 7:5. Martyna Kubka nie zamierzała jednak składać broni. Polka podniosła poziom swojej gry, zdominowała rywalkę w kolejnych dwóch partiach i sięgnęła po najcenniejszy tytuł w karierze" - napisał na naszych łamach dziennikarz Sport.pl Dawid Franek. 25-latka wygrała 5:7, 6:3, 6:3.

Zawodniczka z Zielonej Góry w finale pokazała wielką wolę walki i zachowała zimną krew. Tak jak w ćwierćfinale turnieju w Vitoria-Gasteiz przeciwko Chince Han Shi. Martyna Kubka przy stanie 5:2 dla rywalki obroniła meczbola, a następnie wygrała aż pięć gemów z rzędu. Polka znakomicie zaprezentowała się także w 1/2 finału z Rosjanką Kirą Pawłową.

Życiowy sukces 25-letniej tenisistki znalazł swoje odzwierciedlenie w rankingu WTA. Kubka wspięła się w nim na 185. miejsce, a więc awansowała aż o 36 lokat względem ostatniego zestawienia. To najlepszy wynik w jej karierze.

Tak wygląda aktualny ranking WTA:

1. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 8550 punktów

2. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 8143

3. Jessica Pegula (USA) - 6301

4. Coco Gauff (USA) - 5649

5. Mirra Andriejewa (Rosja) - 5293

6. Karolina Muchova (Czechy) - 5168

7. Linda Noskova (Czechy) - 5119

8. Iga Świątek (Polska) - 4539

9. Amanda Anisimova (USA) - 4353

10. Elina Svitolina (Ukraina) - 4351

...

22. Maja Chwalińska (Polska) - 1975

43. Magdalena Fręch (Polska) - 1208

51. Magda Linette (Polska) - 1051

131. Katarzyna Kawa (Polska) - 576

185. Martyna Kubka (Polska) - 417

205. Linda Klimovicova (Polska) - 376

Dzięki najwyższemu w karierze miejscu w rankingu WTA Martyna Kubka będzie mogła zagrać w kwalifikacjach wielkoszlemowego US Open. Te zaczynają się 23 sierpnia. W dniach od 30 sierpnia do 13 września będziemy świadkami gry w głównej drabince tego prestiżowego turnieju.