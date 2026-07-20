Rywalizacja na kortach twardych w Vitoria-Gasteiz w ostatnim czasie przebiega po myśli naszych reprezentantek. Rok temu najlepsza okazała się Linda Klimovicova, która zwyciężyła z Litwinką Justiną Mikulskyte 0:6, 7:6, 6:0. Z tą samą rywalką w aktualnej edycji wygrała Martyna Kubka.
"W finałowym starciu do walki stanęły dwie najwyżej rozstawione zawodniczki. Pojedynek rozpoczął się po myśli Litwinki, która wygrała pierwszego seta 7:5. Martyna Kubka nie zamierzała jednak składać broni. Polka podniosła poziom swojej gry, zdominowała rywalkę w kolejnych dwóch partiach i sięgnęła po najcenniejszy tytuł w karierze" - napisał na naszych łamach dziennikarz Sport.pl Dawid Franek. 25-latka wygrała 5:7, 6:3, 6:3.
Zawodniczka z Zielonej Góry w finale pokazała wielką wolę walki i zachowała zimną krew. Tak jak w ćwierćfinale turnieju w Vitoria-Gasteiz przeciwko Chince Han Shi. Martyna Kubka przy stanie 5:2 dla rywalki obroniła meczbola, a następnie wygrała aż pięć gemów z rzędu. Polka znakomicie zaprezentowała się także w 1/2 finału z Rosjanką Kirą Pawłową.
Życiowy sukces 25-letniej tenisistki znalazł swoje odzwierciedlenie w rankingu WTA. Kubka wspięła się w nim na 185. miejsce, a więc awansowała aż o 36 lokat względem ostatniego zestawienia. To najlepszy wynik w jej karierze.
Dzięki najwyższemu w karierze miejscu w rankingu WTA Martyna Kubka będzie mogła zagrać w kwalifikacjach wielkoszlemowego US Open. Te zaczynają się 23 sierpnia. W dniach od 30 sierpnia do 13 września będziemy świadkami gry w głównej drabince tego prestiżowego turnieju.