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Gigantyczny skok w rankingu WTA. Polka będzie mogła zagrać o US Open!

Dużą niespodziankę sprawiła Martyna Kubka! Polka w minioną niedzielę 19 lipca sięgnęła po swój najcenniejszy triumf w dotychczasowej karierze. Wygrała w hiszpańskiej miejscowości Vitoria-Gasteiz w turnieju rangi W75 na korcie twardym. 25-latka zanotowała wielki skok w rankingu WTA i dzięki temu zagra w kwalifikacjach zbliżającego się wielkoszlemowego US Open.
Martyna Kubka
fot. Screen: https://www.youtube.com/watch?v=lorIdBs3yAw

Rywalizacja na kortach twardych w Vitoria-Gasteiz w ostatnim czasie przebiega po myśli naszych reprezentantek. Rok temu najlepsza okazała się Linda Klimovicova, która zwyciężyła z Litwinką Justiną Mikulskyte 0:6, 7:6, 6:0. Z tą samą rywalką w aktualnej edycji wygrała Martyna Kubka. 

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Kubka w drugiej setce rankingu WTA

"W finałowym starciu do walki stanęły dwie najwyżej rozstawione zawodniczki. Pojedynek rozpoczął się po myśli Litwinki, która wygrała pierwszego seta 7:5. Martyna Kubka nie zamierzała jednak składać broni. Polka podniosła poziom swojej gry, zdominowała rywalkę w kolejnych dwóch partiach i sięgnęła po najcenniejszy tytuł w karierze" - napisał na naszych łamach dziennikarz Sport.pl Dawid Franek. 25-latka wygrała 5:7, 6:3, 6:3. 

Zawodniczka z Zielonej Góry w finale pokazała wielką wolę walki i zachowała zimną krew. Tak jak w ćwierćfinale turnieju w Vitoria-Gasteiz przeciwko Chince Han Shi. Martyna Kubka przy stanie 5:2 dla rywalki obroniła meczbola, a następnie wygrała aż pięć gemów z rzędu. Polka znakomicie zaprezentowała się także w 1/2 finału z Rosjanką Kirą Pawłową. 

Życiowy sukces 25-letniej tenisistki znalazł swoje odzwierciedlenie w rankingu WTA. Kubka wspięła się w nim na 185. miejsce, a więc awansowała aż o 36 lokat względem ostatniego zestawienia. To najlepszy wynik w jej karierze. 

Tak wygląda aktualny ranking WTA: 

  • 1. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 8550 punktów
  • 2. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 8143 
  • 3. Jessica Pegula (USA) - 6301 
  • 4. Coco Gauff (USA) - 5649 
  • 5. Mirra Andriejewa (Rosja) - 5293
  • 6. Karolina Muchova (Czechy) - 5168 
  • 7. Linda Noskova (Czechy) - 5119 
  • 8. Iga Świątek (Polska) - 4539 
  • 9. Amanda Anisimova (USA) - 4353 
  • 10. Elina Svitolina (Ukraina) - 4351
  • ...
  • 22. Maja Chwalińska (Polska) - 1975
  • 43. Magdalena Fręch (Polska) - 1208 
  • 51. Magda Linette (Polska) - 1051 
  • 131. Katarzyna Kawa (Polska) - 576 
  • 185. Martyna Kubka (Polska) - 417 
  • 205. Linda Klimovicova (Polska) - 376

Dzięki najwyższemu w karierze miejscu w rankingu WTA Martyna Kubka będzie mogła zagrać w kwalifikacjach wielkoszlemowego US Open. Te zaczynają się 23 sierpnia. W dniach od 30 sierpnia do 13 września będziemy świadkami gry w głównej drabince tego prestiżowego turnieju. 

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