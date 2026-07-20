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To się znowu stało. Dramat Badosy w finale turnieju w Jassach

Paula Badosa po walce z przewlekłymi kontuzjami próbuje wrócić do światowej czołówki. Pech Hiszpanki wciąż jednak trwa. Tym razem tenisistka skreczowała w finale turnieju w Jassach, przegrywając z Mayar Sherif 4:6, 0:4.
Dramat Pauli Badosy
fot. Canal+ Sport

Paula Badosa ponad cztery lata temu była drugą rakietą świata. Hiszpanka ma na koncie cztery tytuły singlowe, w tym prestiżową wygraną w turnieju WTA 1000 w Indian Wells w 2021 roku. Rozwój kariery tenisistki w kolejnych latach wyhamowały kontuzje. Urazy niestety wciąż prześladują, próbującą wrócić do światowej czołówki Badosę. 

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Dramat Badosy. Krecz w finałowym meczu

Wydawało się, że u Badosy wszystko powoli wraca na odpowiedni poziom. Ostatnio tenisistka wygrała challenger w Bastad, równie dobrze szło jej też w rumuńskim Jassach... aż do meczu finałowego z Mayar Sherif. 

Początek spotkania miał dość wyrównany przebieg, obie panie szybko wygrały swoje serwisy, po czym nastąpiła seria przełamań, które oglądaliśmy w pięciu kolejnych gemach, Sherif wygrała własne podanie dopiero w ósmym gemie, dzięki czemu wyszła na prowadzenie 5:3, ostatecznie Egipcjanka triumfowała w pierwszym secie 6:4, prawdziwy dramat spotkał Badosę dopiero w drugiej partii spotkania. 

Sherif niesiona dobrą końcówką pierwszego seta szybko uzyskała przewagę, przełamując Badosę już w pierwszym gemie, następnie po niezwykle wyrównanym fragmencie meczu wygrała swój serwis wychodząc na prowadzenie 2:0. W kolejnych minutach zaczął się prawdziwy dramat Hiszpanki, Badosa najpierw przegrała własne podaniem, a po kolejnym gemie wygranym przez rywalkę skreczowała, spotkanie ostatecznie zakończyło się wynikiem 6:4, 4:0 dla Sherif. 

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Portal z kortu - informacje tenisowe podaje, że było to trzecie zwycięstwo z rzędu Sherif na mączce. Wcześniej Egipcjanka zwyciężała w Contrexeville i Brescii. 

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