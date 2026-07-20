Barbora Krejcikova w 2024 r. dość nieoczekiwanie triumfowała na Wimbledonie. W wielkim finale pokonała wówczas 6:2, 2:6, 6:4 Włoszkę Jasmine Paolini. Czeszka przebojem weszła wówczas do ścisłej czołówki rankingu WTA, ale nie poszła za ciosem. Od tamtej pory przez niemal równo dwa lata nie była w stanie zdobyć ani jednego tytułu. Przełamanie przyszło dopiero w minioną niedzielę.

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Kolejny czeski triumf w kobiecym tenisie. Krejcikova najlepsza w Atenach

Wtedy to Krejcikova zmierzyła się w finale turnieju WTA 250 w Atenach z Marią Sakkari. Początek spotkania należał jednak do reprezentantki gospodarzy. Greczynka w pierwszym secie prowadziła już 4:1, ale Czeszka nie dała za wygraną. Wygrała trzy gemy z rzędu, wyrównując na 4:4, a następnie doprowadziła do tie-breaka. A w w nim zdecydowała przewaga tylko jednego minibreaka. Krejcikova zwyciężyła w nim 7:5.

W drugiej odsłonie 30-latka znów jako pierwsza została przełamana i to już przy stanie 1:1. Odpowiedziała jednak błyskawicznie tym samym. Od wyniku 3:3 była już za to nie do powstrzymania. Wygrała trzy gemy z rzędu i cały mecz 7:6(5), 6:3.

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Krejcikova czekała na to dwa lata. "Dawno się tak nie czułam"

Dla Krejcikovej był to moment szczególny. Nie dość, że na taki sukces czekała ponad dwa lata, to jeszcze odniosła go wcale nie tak długo po kontuzji. Na kortach nie oglądaliśmy jej bowiem od końcówki lutego do początku maja. - To coś wyjątkowego i niesamowitego, niepowtarzalne doświadczenie, bo dawno się tak nie czułam. Jestem po prostu bardzo szczęśliwa i zamierzam teraz cieszyć się każdą chwilą - powiedziała triumfatorka zaraz po finale.

W Atenach Krejcikova poza Sakkari pokonała również inne znakomite zawodniczki. Na jej drodze do finału stanęły m.in. Clara Tauson czy mistrzyni olimpijska Qinwen Zheng. Dzięki tej wygranej była mistrzyni Wimbledonu awansowała właśnie z 32. na 25. pozycję w rankingu WTA. Z kolei już we wtorek 21 lipca czeka ją następny występ. W I rundzie turnieju w Pradze zmierzy się ze swoją rodaczką Lindą Fruhvirtovą.