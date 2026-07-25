Tak Sabalenka potraktowała Łukaszenkę. "Dostaliśmy zakaz"

Kilka dni temu informowaliśmy, że Aryna Sabalenka odwiedziła Białoruś. Liderka światowego rankingu rzadko odwiedza swoją ojczyznę, a tym razem przyleciała do Mińska razem ze swoim narzeczonym Georgiosem Frangulisem i psem o imieniu Ash. Co właściwie Sabalenka robiła w stolicy kraju? Dlaczego wcześniej przyjeżdzała po cichu, a teraz zaskoczyła rodaków? Dlaczego Alaksandr Łukaszenka traktuje ją inaczej? Opowiedzieli mi o tym białoruscy dziennikarze.

- Przywitanie Aryny Sabalenki odbyło się z prawdziwą pompą. Po wyjściu z prywatnego samolotu została przywitana chlebem i solą, co należy do białoruskiej tradycji narodowej. Pojawiły się nawet pieśni i tańce ludowe, co miało pokazać, że jej przylot był niecierpliwie wyczekiwany - opisuje Wital Cyhankow z telewizji Biełsat.

Na nagraniach widać, jak przed pierwszą rakietą świata rozłożono czerwony dywan na płycie lotniska. - Została przyjęta jak ważny dygnitarz. Jej przyjazd nie wyglądał jak w przypadku wizyty zwykłej osoby ani nawet gwiazdy sportu. Sposób, w jaki była witana i chroniona, bardziej przypominał oficjalną wizytę państwową - opowiada Aliaksandra Puszkina z portalu Zerkalo.

Podczas kolejnych spotkań z kibicami w Mińsku Sabalence towarzyszyło siedmiu ochroniarzy. Pojawiła się na otwarciu kortów ziemnych w miejscowej szkole sportowej "Smena" i poprowadziła lekcję dla młodych zawodników. - Ten kort będzie nosił jej imię i został otwarty na terenie jej dawnej szkoły średniej. W ceremonii otwarcia wziął udział przewodniczący miejskiego komitetu wykonawczego w Mińsku, określany mianem mera Mińska, choć w białoruskiej rzeczywistości pełni on funkcję przewodniczącego komitetu - tłumaczy Cyhankow.

Puszkina zwraca uwagę, jak podczas pobytu tenisistki na Białorusi traktowane były lokalne media. - Dziennikarze pracujący obecnie w kraju - czyli media państwowe lub formalnie niezależne, które unikają tematów zakazanych przez reżim Łukaszenki - dostali zakaz odchodzenia od zatwierdzonego programu. Nie wolno było zwracać się do Sabalenki z pytaniami osobistymi ani prosić o wywiady, a nawet zadawać pytań jej współpracownikom.

Tenisistka odpowiadała zaś chętnie na pytania dzieci. Udzieliła także jednego wywiadu, ale rosyjskiemu portalowi Sports.ru, gdzie opowiadała o początkach swojej kariery. - Często wracam do przeszłości, zwłaszcza po wielkich zwycięstwach. Myślę, że właśnie dlatego wiele osób płacze po sukcesie, bo pamięta o momentach, gdy czuło, że mogło się poddać - mówiła.

Ostatnio wyglądało to inaczej

Po oficjalnej części liderka rankingu WTA robiła sobie zdjęcia z kibicami i podpisywała autografy. To rzadka okazja dla Białorusinów, by spotkać ich najlepszą tenisistkę. Media informowały, że to jej pierwsza wizyta w ojczyźnie od lat. Z wypowiedzi naszych rozmówców wynika jednak, że ostatnio pojawiała się w Mińsku, ale bez takiego rozgłosu.

Pół roku temu przyjechała do kraju, unikając mediów, bez organizowania jakichkolwiek wydarzeń publicznych. - Z tego, co wiemy, po to, by uregulować sprawy osobiste związane z paszportem i innymi dokumentami - wskazuje Cyhankow. Puszkina zdradza zaś, że podobna wizyta odbyła się we wrześniu 2025. - Choć nie opublikowała o tym żadnych informacji na swoich skądinąd bardzo aktywnych kontach w mediach społecznościowych. Była to cicha wizyta rodzinna, w odwiedziny do krewnych i przyjaciół.

Teraz tenisistka zmieniła podejście, bo nie tylko oficjalnie odwiedziła Białoruś, lecz także po kilku dniach opublikowała zdjęcie z rodziną z podpisem: "W dobrym towarzystwie". - Jej obecny szeroko komentowany przyjazd do Mińska, można określić jako zaskoczenie. W ostatnich latach podobnych historii nie było - wskazuje dziennikarka Zerkalo.

Sabalenka spotkała się z merem Mińska, ale nie widzieliśmy przy niej innych polityków. Nie doszło, przynajmniej oficjalnie, do spotkania z Aleksandrem Łukaszenką. Cyhankow uważa, że rządzący i tak mieli powody do radości. - Dla ich propagandy jest to kolejny doskonały powód, by przypomnieć, że na Białorusi wszystko jest w porządku, a wybitni Białorusini odwiedzają swój dom.

Sabalenka a Łukaszenka

Puszkina tłumaczy, dlaczego nie doszło do spotkania z prezydentem. - Mogłoby zaszkodzić wizerunkowi Sabalenki i jej relacjom ze sponsorami. Jednocześnie jest jedyną białoruską sportsmenką, która mogłaby odmówić spotkania z Łukaszenką, nie ponosząc realnych konsekwencji takiej decyzji - uważa dziennikarka. Status numer jeden na świecie ma chronić dziś nie tylko ją, ale i rodzinę mieszkającą w Mińsku.

Sabalenka stara się unikać pytań o politykę. Tak było podczas tegorocznego Australian Open, gdy ukraiński dziennikarz zapytał ją o apele o wykluczenie sportowców z Rosji i Białorusi. Odpowiedziała wówczas: - Jestem tu dla tenisa. To wydarzenie tenisowe. Powiedziałam już wystarczająco dużo w przeszłości i po prostu nie chcę tu rozmawiać na tematy polityczne.

W maju Międzynarodowy Komitet Olimpijski przywrócił Białoruś do rywalizacji sportowej. Sportowcy z tego kraju mogą startować znów z flagą, hymnem, bez izolacji. Natomiast w tenisie do tej pory nie doszło do zmian - zarówno Organizacja Kobiecego Tenisa (WTA), jak Międzynarodowa Federacja Tenisowa (World Tennis) nie zdecydowały się przywrócić Białorusinów bez ograniczeń. - Kwestia przywrócenia pełnego członkostwa Białorusi ma zostać rozpatrzona na spotkaniu federacji tenisowych w październiku - tłumaczył w Sport.pl Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.

Łukaszenka nadal po każdym sukcesie tenisistki przekazuje jej gratulacje. - Nawet po turniejach, które nie należą do najbardziej prestiżowych - podkreśla Puszkina. Wskazuje na komunikat na stronie internetowej prezydenta ze stycznia, gdy po wygranej Sabalenki w imprezie WTA 500 w Brisbane napisał: "Gratulacje z okazji zwycięstwa w turnieju w Brisbane i wspaniałego początku nowego sezonu tenisowego. Niech ten rok przyniesie ci szczęście i sukces, pozwalając utrzymać tytuł najlepszej tenisistki na świecie".

Prezydent Białorusi nie zmienił podejścia do Sabalenki, mimo że ta - przynajmniej oficjalnie - odcięła się od niego. W 2023 roku na jednej z konferencji prasowych w Paryżu, gdy dostawała kolejne pytania o swój stosunek do wojny, stwierdziła: "Nie popieram teraz Łukaszenki". Odniosła się w ten sposób do działań władz białoruskich, które wsparły rosyjskie w agresji na Ukrainę.

Co dalej?

Z punktu widzenia Białorusinów sytuacja pozostaje jednak niejednoznaczna, o czym opowiada Cyhankow. - Wizyta Sabalenki wywołała stare pytanie o relację między sportem a polityką. Z tego, co wiem, Aryna początkowo oczekiwała, aby zostawiono ją w spokoju, gdyż chciała tylko grać w tenisa, przez całą karierę starała się jak najbardziej dystansować od polityki i wszelkich procesów społecznych - mówi dziennikarz Belsatu.

To jednak nie szło w parze z czynami, bo widzieliśmy zdjęcia sprzed lat, na których pojawiała się obok prezydenta kraju. Po wybuchu wojny na Ukrainie powtarzała, że nie popiera działań zbrojnych. - Później dodała również, że nie popiera polityki Łukaszenki, ale na tym poprzestała, wypowiadając tylko to jedno zdanie. Sabalenka nigdy nie nazwała Rosji agresorem ani nie wskazała, kto zaczął wojnę. Twierdzi jedynie, że jest przeciwko "abstrakcyjnej" wojnie, co można interpretować w dowolny sposób - uważa nasz rozmówca.

Gdy w 2020 wybuchły na Białorusi protesty po sfałszowaniu wyborów prezydenckich, Sabalenka podpisała list przeciwko przemocy. - Jednak później, gdy próba rewolucji została stłumiona i rozpoczęły się represje, podpisała inny list wspierający reżim Łukaszenki. To wiele mówi o jej postawie - przypomina Cyhankow.

Dziennikarz uważa, że rodacy tenisistki są podzieleni w jej odbiorze. - Dla części Białorusinów, która nie interesuje się polityką, jej ewentualne poglądy nie mają znaczenia. Dla nich liczy się tylko to, że Sabalenka jest numerem jeden na świecie, najbardziej znaną Białorusinką. Inaczej patrzy na to białoruska opozycja. Wiele osób jest już naprawdę zirytowanych tym, że nigdy nie zabrała głosu w sprawie prześladowań ze strony reżimu, woli milczeć.

Niewykluczone, że od teraz Sabalenka będzie częściej odwiedzać znów rodzinę, która mieszka w Mińsku. Nie przyjeżdża w celach sportowych, bo w jej ojczyźnie nie odbywają się dziś turnieje zawodowe, nie gra też reprezentacja. Nie zapomina jednak o ojczyźnie.

- Aryna nie chce zrywać relacji z Białorusią, co mogłoby nastąpić, gdyby skrytykowała Łukaszenkę. Wybrała więc taką drogę, by pozostawać "jedną z naszych" zarówno dla Zachodu, jak i dla białoruskich władz - to jest jej główny cel - podsumowuje Cyhankow. Prawdopodobnie również dlatego nie zdecydowała się dwa lata temu wystąpić na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Tłumaczyła brak startu kontuzją, ale dokładnie w trakcie turnieju tenisowego we Francji trwały zawody WTA 500 w Waszyngtonie, w których Białorusinka wzięła udział.