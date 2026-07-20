Rewolucja w WTA. Wprowadzają testy płci

Kwestie związane z transseksualnymi zawodniczkami występują w wielu sportach. Bardzo dużo uwagi przyciągnęła m.in. sprawa Lin Yu-Ting z Tajwanu. Bokserka zdobyła złoty medal igrzysk w Paryżu w kategorii do 57 kg, pokonując w finale Julię Szeremetę. Z kolei w lekkoatletyce głośno było o Caster Semenyi. Reprezentantka RPA to dwukrotna mistrzyni olimpijska na 800 metrów.

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Zarówno Yu-Ting, jak i Semenya wielokrotnie przechodziły badania mające orzec, czy mogą startować wśród kobiet - m.in. testy chromosomów płci czy poziom męskich hormonów. Kariera biegaczki została praktycznie zakończona w 2018 roku po zmianie reguł dotyczących testosteronu. Bokserka natomiast nie mogła wystąpić m.in. na mistrzostwach świata w 2023 roku.

Tenis walczy z transseksualizmem

Takich dylematów nie spotykano przez lata w tenisie. W latach 70. wśród kobiet występowała Renee Richards, urodzona w 1934 roku jako Richard Raskind. W 1979 roku dotarła do III rundy US Open i była notowana w czołowej "20" rankingu. To jest jednak ewenement, gdyż przez dekady nie odnotowano podobnych historii. Obecnie nie ma żadnych zawodowych tenisistek, które możnaby określić jako transseksualne.

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Pomimo tego, jak informuje na swoim blogu dziennikarz Ben Rothenberg, WTA podjęła decyzję o wprowadzeniu obowiązkowych testów płci. "Już w tym miesiącu WTA wymagać będzie od wszystkich zawodniczek przeprowadzenia testów by wyłowić kobiety mające specyficzne cechy genetyczne sugerujące ślady męskiej anatomii" - czytamy. Jego zdaniem, jest to pierwsza niezależna federacja sportowa wymagająca takich działań.

Nowe reguły WTA wprowadzają obowiązkowe testy genetyczne

Jest to zmiana względem reguł, które obowiązywały od października 2024 roku. Przepisy dopuszczały do startu wśród kobiet "biologicznych mężczyzn identyfikujących się jako kobiety bądź osoby niebinarne" po spełnieniu kilku wymagań, m.in. dotyczących niskiego stężenia testosteronu we krwi. Według Rothenberga, "te zasady nie wpływały na zdecydowaną większość kobiet w tourze. Jedynymi zawodniczkami podlegającymi ocenie były te, które same się w ten sposób określiły bądź też zostały tak zidentyfikowane".

Nowa polityka WTA dotycząca płci natomiast obowiązywać będzie wszystkie tenisistki. Definicje zostały zwężone, przez co zawodniczki, które przy poprzednich regułach nie miały żadnych problemów, mogą zostać zdyskwalifikowane na bazie nowych reguł. Wybranym sposobem badań będzie jednorazowy test genetyczny, zrezygnowano więc z badań testosteronu we krwi.

Dokument opisujący zmiany zawiera adnotację zapewniającą pomoc psychologiczną zawodniczkom, które mogłyby przeżyć traumę związaną z wynikiem badań. Stwierdzono również, że problemy te mogą wiązać się również z publicznym spektaklem, jeżeli proces czy wynik testu okazałby się sporny.