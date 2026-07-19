Brawo, brawo, brawo! Polska tenisistka z największym sukcesem w karierze!

W finałowym starciu do walki stanęły dwie najwyżej rozstawione zawodniczki. Pojedynek rozpoczął się po myśli Litwinki, która wygrała pierwszego seta 7:5. Martyna Kubka nie zamierzała jednak składać broni. Polka podniosła poziom swojej gry, zdominowała rywalkę w kolejnych dwóch partiach i sięgnęła po najcenniejszy tytuł w karierze. W drugim secie co prawda Mikulskyte prowadziła 3:2, ale później gemy wygrywała już tylko Kubka. Co istotne, to nie pierwszy raz podczas tego turnieju, gdy nasza tenisistka była w stanie wrócić do rywalizacji w trudnym momencie.

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Kubka z nagrodą. Zagra w eliminacjach do US Open

Triumf w Vitoria-Gasteiz przyniesie 24-letniej zawodniczce historyczny awans w światowym rankingu. W poniedziałkowym notowaniu WTA Martyna Kubka po raz pierwszy znajdzie się w gronie 200 najlepszych tenisistek świata.

W zestawieniu live awansowała na 185. miejsce. Poprawi się zatem o 36 miejsc względem poprzedniego notowania.

Dzięki awansowi Kubka została szóstą najwyżej notowaną Polką w rankingu WTA. Wyprzedziła Lindę Klimovicovą i ustępuje już tylko Idze Świątek, Mai Chwalińskiej, Magdalenie Fręch, Magdzie Linette oraz Katarzynie Kawie.

Awans do TOP 200 jest efektem bardzo równego i udanego sezonu. Na 14 rozegranych turniejów w grze pojedynczej Kubka aż ośmiokrotnie meldowała się co najmniej w półfinale, potwierdzając wysoką i stabilną formę.

Historyczny wynik oznacza również kolejny ważny krok w karierze Polki. Kubka wywalczyła prawo startu w kwalifikacjach do wielkoszlemowego US Open, gdzie stanie przed szansą debiutu w turnieju głównym jednej z najważniejszych imprez tenisowych świata.

Martyna Kubka - Justina Mikulskyte 5:7, 6:3, 6:3