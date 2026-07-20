Trudny okres Sabalenki. Wozniacki mówi wprost: "Jako ludzie mamy prawo"

Aryna Sabalenka rozczarowała kibiców i samą siebie podczas tegorocznego Wimbledonu. Liderka światowego rankingu aż do 1/8 finału szła przez wielkoszlemowy turniej jak burza. W starciu z Naomi Osaką także była faworytką, lecz niespodziewanie już w pierwszym secie zaliczyła blamaż w postaci porażki 2:6. Druga, choć bardziej wyrównana odsłona, także padła łupem Japonki - z tym, że 7:6(2).

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Wozniacki wzięła Sabalenkę w obronę. "Też jest człowiekiem"

Sabalenka zaczyna powoli drżeć także o pozycję liderki światowego rankingu. Białorusinka wprawdzie wciąż ma przewagę nad Jeleną Rybakiną, ale potencjalna wpadka w tysięczniku w Toronto przy końcowej wygranej Kazaszki oznaczałaby detronizację. Problemy pierwszej rakiety globu już kilka dni temu próbował zdiagnozować Jimmy Connors.

- Sabalenka będzie musiała zacząć udowadniać swoją wartość. Nie wiem, co teraz o niej powiedzieć. Rozmawialiśmy o niej tak długo i zabrała nas na tę kolejkę górską - wzloty i upadki. Wiemy, że ma talent do gry. Udowodniła to swoim stylem gry. Chciałbym dostać odpowiedź z jej strony - powiedział były lider rankingu ATP.

Teraz o problemach Sabalenki wypowiedziała się również Caroline Wozniacki. Dunka o polskich korzeniach w rozmowie z portalem Tennis365 została zapytana o to, czy ostatnie porażki białoruskiej tenisistki wynikają z kwestii mentalnych.

- Nie... Myślę, że to trudne, prawda? Oczekujemy od niej tak wiele... Oczekujemy, że po prostu każdego tygodnia łatwo dotrze do finałów i wszystko wygra. Ale ona też jest człowiekiem - zauważyła triumfatorka Australian Open z 2018 roku, biorąc w obronę liderkę światowego rankingu.

- Jest wiele zawodniczek, którzy ciężko pracują każdego dnia, którzy śledzą ją i obserwują każdy jej ruch wykonany na korcie. To trudne. Jako ludzie mamy prawo miewać wzloty i upadki - dodała, po czym odniosła się do przegranej Sabalenki z Osaką.

- Trzeba też oddać cesarzowi, co cesarskie. Myślę, że Naomi grała świetnie i uważam, że zasłużyła na wygraną w tym meczu, po prostu grając tenisa na takim poziomie. Uważam, że to był najlepszy tenis, jaki widziałam od dawna w jej wykonaniu. Czasami po prostu trzeba pogratulować [przeciwnikowi] i mam nadzieję, że Aryna cieszy się trochę wakacjami i po prostu odpoczywa od kortu - powiedziała Wozniacki.

- Nie mam wątpliwości, że zobaczymy ją z powrotem na kortach twardych w pełni gotową do walki i w pełni przygotowaną do wygranej - zakończyła.

Aryna Sabalenka z pewnością liczy na to, że podczas US Open spisze się znacznie lepiej, niż w ostatnich tygodniach. Białorusinka wygrywała amerykańskiego Wielkiego Szlema przez dwa lata z rzędu. Wcześniej jednak przystąpi do rywalizacji w tysięczniku w Toronto.

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