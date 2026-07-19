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Amerykanie nie mają litości dla Świątek. "Gra o uratowanie sezonu"

Portal Sportskeeda wskazał zawodników, którzy bardzo potrzebują mocnego występu w US Open, aby uratować swój sezon, oraz tych, którzy grają już bez presji. W tym pierwszym gronie znalazła się Iga Świątek.
Iga Świątek
Fot. REUTERS/Toby Melville

Portal Sportskeeda podsumował pierwsze ponad pół roku sezonu tenisowego. Najważniejsze turnieje, czyli te wielkoszlemowe wygrali: Jelena Rybakina i Carlos Alcaraz (Australian Open), Mirra Andriejewa i Alexander Zverev (Roland Garros) oraz Linda Noskova oraz Jannik Sinner (Wimbledon). 

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Iga Świątek gra o uratowanie sezonu

"Zawodnicy, którzy bardzo potrzebują mocnego występu w US Open, aby uratować swój sezon, kontra ci, którzy już grają bez presji i mają tylko coś do zyskania" - to tytył artykułu w Sportskeeda.

W tym pierwszym gronie wymienieni zostali: Amerykanka Amanda Anisimova, jej dwaj rodacy: Ben Shelton, Taylor Fritz oraz najlepsza polska tenisistka Iga Świątek.

"Sezon sześciokrotnej mistrzyni turniejów wielkoszlemowych Igi Świątek był dość słaby, jak na jej wysokie standardy. W tym roku nie dotarła nawet do finału turnieju. Jej obrona tytułu na Wimbledonie zakończyła się na trzeciej rundzie, w starciu z Ealą. Świątek ma teraz wrażenie deja vu. Jej sezon 2025 był taki sam. Do finału dotarła bowiem dopiero w czerwcu w Bad Homburg, a dwa tygodniie późniiej wygrała WImbledon. Będzie liczyć teraz na podobny wynik w ciągu najbliższych kilku tygodni, którego zwieńczeniem będzie triumf w US Open po raz drugi w karierze" - czytamy w Sportskeeda. 

Świątek w Nowym Jorku wygrała w 2022 roku, w finale pokonując Tunezyjkę Ons Jabeur 6:2, 7:6 (7:5). 

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W zestawieniu zawodników i zawodniczek bez presji na drugą część sezonu znaleźli się: Japonka Naomi Osaka, finalistka tegorocznego Wimbledonu Czeszka Karolina Muchova, Rosjanka Mirra Andriejewa i Niemiec Alexander Zverev. 

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