Finalistka Wimbledonu się wycofuje. Ogłosiła złe wieści

- Będę walczyć, będę walczyć jeszcze bardziej, by zdobyć trofeum. Mam nadzieję, że wrócę, będę miała szansę zagrać w finale - powiedziała Karolina Muchova (6. WTA) tuż po finale Wimbledonu przegranym z Lindą Noskovą (7. WTA). Na razie doświadczona zawodniczka musi odłożyć na bok wszelkie plany startowe.

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Karolina Muchova po finale Wimbledonu zdecydowała się na zabieg. Już zrezygnowała z turnieju

W relacji na Instagramie tenisistka poinformowała, że zamiast wakacji zdecydowała się na operację. Z tego powodu nie będzie grać w najbliższych tygodniach - już ogłosiła wycofanie się z jednego turnieju rangi WTA 1000.

"Szkoda, że w tym roku zabraknie mnie w Toronto. Naprawdę cieszyłem się na myśl o debiucie w tym turnieju, ale priorytetem jest powrót do zdrowia. Życzę wszystkim udanych zawodów i nie mogę się doczekać, aż pewnego dnia spotkamy się w Toronto" - napisała.

Karolina Muchova w szpitalu / Karolina Muchova ogłasza rezygnację z Toronto zrzuty ekranu z https://www.instagram.com/stories/karolinamuchova/

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Muchova nie zagra w Toronto. Nie powalczy o kolejny finał w najlepszym sezonie w karierze

Wycofanie się będzie kosztować Czeszkę trochę punktów - w zeszłym roku w Montrealu (to miasto i Toronto co roku naprzemiennie goszczą "tysięczniki" WTA i ATP) dotarła do czwartej rundy (porażka 6:4, 3:6, 5:7 z Madison Keys), za co zgarnęła 120 pkt. Raczej nie wypadnie z czołówki, ale może zostać wyprzedzona choćby przez Noskovą.

Bieżący sezon jest i tak bardzo udany dla Karoliny Muchovej. Dotarła ona aż do czterech finałów i zdobyła dwa tytuły (Doha i Bad Homburg, porażka w Stuttgarcie), a przez całą wcześniejszą karierę miała sześć meczów o tytuł i jedno trofeum (w 2019 r. pokonała Magdę Linette w Seulu). Dalej jest jednak niedosyt w Wielkim Szlemie, gdzie ma dwa finały i oba przegrane (pierwszy w Roland Garros 2023 z Igą Świątek).