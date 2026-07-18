"Kończąc sezon na trawie, muszę przyznać, że w pełni doceniłam ten etap. Tegoroczny powrót na Wimbledon był wyjątkowy i zabieram to doświadczenie ze sobą. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Do zobaczenia wkrótce na korcie" - tak Iga Świątek (8. WTA) podsumowała okres, w którym rozegrała zaledwie cztery spotkania na 11 możliwych. Zwłaszcza trzecia runda Wimbledonu mogła być ciosem dla Polki, która grała w roli obrończyni tytułu. Czy po trudnych miesiącach 25-latka wyjdzie na prostą?

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Niepokojące były słowa tuż po odpadnięciu w Londynie. - Musisz zaufać procesowi. Szczerze mówiąc, to nie obchodzą mnie już wyniki. Byłam na nich tak skupiona, że trudno to kontynuować. Staram się odpuścić. Nie mam dobrych wyników, więc nie zamierzam ich oczekiwać, bo to się po prostu nie wydarzy. Nie jestem jeszcze na tym poziomie. Muszę pracować od początku i po prostu próbować poprawić mój tenis - mówiła tenisistka.

W odniesieniu do tych słów portal tennis365.com zapytał Agnieszkę Radwańską o to, czy Świątek ma problemy z pewnością siebie. - Myślę, że tak - odparła Radwańska, która później rozwinęła ten wątek. - Wydaje mi się, że chodziło jej o to, iż skupia się na swojej nowej grze - na tym, by wychodzić na kort oraz prezentować jak najlepszy tenis - i właśnie dlatego mówiła, że nie koncentruje się zbytnio na wynikach - wytłumaczyła.

- To zawsze idzie w parze, prawda? Jeśli grasz dobrze, przychodzą też wyniki. Oczywiście, teraz zmaga się z pewnymi problemami z pewnością siebie, a także z wynikami i odnalezieniem swojego najlepszego tenisa. Myślę, że próbuje różnych rozwiązań, by poprawić swoją grę i pokazać na korcie to samo, co prezentuje podczas treningów - dodała finalistka Wimbledonu 2012.

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Czy sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa może wrócić na dawny, bardzo wysoki poziom? W tej kwestii Krakowianka nie ma wątpliwości. - Tak uważam, bo to świetna zawodniczka. Tak naprawdę ma wszystko, czego potrzeba - zarówno pod względem mentalnym, jak i fizycznym. Wciąż potrafi grać świetny tenis i myślę, że udowadnia to na korcie - podkreśliła.

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Przy tym dostrzega przeszkody, jakie musi pokonać 25-latka. - Problem polega jednak na tym, że w trakcie meczu zdarzają jej się spore wahania formy, a kiedy jesteś na szczycie i chcesz wygrywać turnieje, takie spadki mogą trwać tylko przez krótką chwilę. Nie można tak po prostu oddać kilku gemów przez brak koncentracji czy odpowiedniego nastawienia. Jeśli uda jej się to opanować - a wierzę, że tak będzie - to z pewnością zobaczymy, jak zdobywa kolejne tytuły - podsumowała Radwańska.

Po Wimbledonie Iga Świątek zrobiła sobie dłuższą przerwę. Na kort wróci na początku przyszłego miesiąca, gdy zostanie rozegrany turniej WTA 1000 w Toronto (2-13 sierpnia). Potem ósma rakieta świata będzie bronić tytułu w "tysięczniku" w Cincinnati (13-24 sierpnia).