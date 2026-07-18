Prowadziła już 4:0 i stało się to. Historyczny sukces Polki

Martyna Kubka to turniejowa "1" ITF W75 Vitoria Gasteiz i z tej roli wywiązuje się perfekcyjnie. W pierwszych dwóch rundach straciła ledwie sześć gemów. Większe problemy miała w ćwierćfinale, bo rywalka była w stanie odebrać jej nawet seta, ale mimo wszystko awans do półfinału zapewniła sobie Polka. Tam czekało na nią kolejne spore wyzwanie.
Przeciwniczką naszej rodaczki była Kira Pawłowa, turniejowa "8". Sobotni mecz zaczął się dla Kubki obiecująco. Pewnie utrzymywała własne podania i co ważne, znakomicie grała też w gemach serwisowych rywalki. Dość powiedzieć, że w niemal każdym z nich miała szansę na przełamanie. Żadnego jednak nie wykorzystała. Do czasu. Potężny cios Pawłowej zadała w 10. gemie. Wywalczyła break pointa przy stanie 40:15, co było również piłką setową i po chwili ją wykorzystała, zamykając tę partię wynikiem 6:4.
Drugi set był o wiele bardziej wyrównany. Kubka już tak pewna na serwisie nie była. W siódmym gemie broniła nawet break pointa. Wowczas udało jej się wyjść z tarapatów, ale w dziewiątym gemie musiała już uznać wyższość Rosjanki. W tej partii Polce wyrównać się nie udało - 4:6. Doszło więc do trzeciej, decydującej odsłony spotkania.
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Kubka zaczęła ją świetnie, bo od dwóch przełamań i prowadzenia 4:0. Pewnie szła po triumf. Problem w tym, że zdarzyło jej się kilka błędów, które rywalka błyskawicznie wykorzystała. I tak ze stanu 4:0, zrobiło się 5:4. Co więcej, teraz na wyrównanie serwowała Rosjanka. Nie wytrzymała jednak presji. Przegrywała 15:40. Dwa break pointy, a zarazem piłki meczowe udało jej się obronić. Trzeciej nie dała już rady. Tym samym Kubka wygrała 6:4 i cały mecz 2:1. Trwał on łącznie dwie godziny i 25 minut.
Martyna Kubka - Kira Pawłowa 6:4, 4:6, 6:4
Polka z pewnością była potężnie zmęczona po tej rywalizacji, ale i ogromnie dumna z siebie. Po raz pierwszy w karierze awansowała bowiem do finału turnieju rangi 75. Już w niedzielę, 19 lipca, stanie przed szansą na pierwszy tak duży tytuł. A to nie koniec znakomitych wieści. Awans do finału zapewnił jej miejsce w TOP 200 rankingu WTA - w tym gronie jeszcze nie była. Najwyżej plasowała się na 213. miejscu (w czerwcu tego roku). Obecnie w rankingu WTA Live zajmuje 194. pozycję, ale w przypadku zwycięstwa może to być nawet 184. lokata.
To drugi finał dla naszej rodaczki w 2026 roku. Na tym etapie zameldowała się również w czerwcowym turnieju w Egipcie, ale był on rangi W50. Jej kolejną rywalką będzie Walerija Sawinych bądź turniejowa "2" Justina Mikulskyte, która jeszcze nie straciła seta w Hiszpanii.