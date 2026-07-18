Prowadziła już 4:0 i stało się to. Historyczny sukces Polki

Martyna Kubka to turniejowa "1" ITF W75 Vitoria Gasteiz i z tej roli wywiązuje się perfekcyjnie. W pierwszych dwóch rundach straciła ledwie sześć gemów. Większe problemy miała w ćwierćfinale, bo rywalka była w stanie odebrać jej nawet seta, ale mimo wszystko awans do półfinału zapewniła sobie Polka. Tam czekało na nią kolejne spore wyzwanie.

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Co za mecz Martyny Kubki. Wielkie emocje w walce o finał

Przeciwniczką naszej rodaczki była Kira Pawłowa, turniejowa "8". Sobotni mecz zaczął się dla Kubki obiecująco. Pewnie utrzymywała własne podania i co ważne, znakomicie grała też w gemach serwisowych rywalki. Dość powiedzieć, że w niemal każdym z nich miała szansę na przełamanie. Żadnego jednak nie wykorzystała. Do czasu. Potężny cios Pawłowej zadała w 10. gemie. Wywalczyła break pointa przy stanie 40:15, co było również piłką setową i po chwili ją wykorzystała, zamykając tę partię wynikiem 6:4.

Drugi set był o wiele bardziej wyrównany. Kubka już tak pewna na serwisie nie była. W siódmym gemie broniła nawet break pointa. Wowczas udało jej się wyjść z tarapatów, ale w dziewiątym gemie musiała już uznać wyższość Rosjanki. W tej partii Polce wyrównać się nie udało - 4:6. Doszło więc do trzeciej, decydującej odsłony spotkania.

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Znakomity początek, później spory zjazd, ale koncentracja utrzymana do końca. Wielki sukces Kubki

Kubka zaczęła ją świetnie, bo od dwóch przełamań i prowadzenia 4:0. Pewnie szła po triumf. Problem w tym, że zdarzyło jej się kilka błędów, które rywalka błyskawicznie wykorzystała. I tak ze stanu 4:0, zrobiło się 5:4. Co więcej, teraz na wyrównanie serwowała Rosjanka. Nie wytrzymała jednak presji. Przegrywała 15:40. Dwa break pointy, a zarazem piłki meczowe udało jej się obronić. Trzeciej nie dała już rady. Tym samym Kubka wygrała 6:4 i cały mecz 2:1. Trwał on łącznie dwie godziny i 25 minut.

Martyna Kubka - Kira Pawłowa 6:4, 4:6, 6:4

Polka z pewnością była potężnie zmęczona po tej rywalizacji, ale i ogromnie dumna z siebie. Po raz pierwszy w karierze awansowała bowiem do finału turnieju rangi 75. Już w niedzielę, 19 lipca, stanie przed szansą na pierwszy tak duży tytuł. A to nie koniec znakomitych wieści. Awans do finału zapewnił jej miejsce w TOP 200 rankingu WTA - w tym gronie jeszcze nie była. Najwyżej plasowała się na 213. miejscu (w czerwcu tego roku). Obecnie w rankingu WTA Live zajmuje 194. pozycję, ale w przypadku zwycięstwa może to być nawet 184. lokata.

To drugi finał dla naszej rodaczki w 2026 roku. Na tym etapie zameldowała się również w czerwcowym turnieju w Egipcie, ale był on rangi W50. Jej kolejną rywalką będzie Walerija Sawinych bądź turniejowa "2" Justina Mikulskyte, która jeszcze nie straciła seta w Hiszpanii.