Wszystko jasne. Wiadomo, co z powrotem Alcaraza

Carlos Alcaraz szykuje się do powrotu na kort. Hiszpan w kwietniu doznał kontuzji nadgarstka podczas turnieju w Barcelonie. Po zwycięstwie w pierwszym meczu przeciwko Finowi Otto Virtanenowi "Carlitos" nie przystąpił do spotkania z Czechem Tomasem Machacem. Od tego momentu były lider rankingu ATP opuścił dwa turnieje Wielkiego Szlema (Roland Garros oraz Wimbledon). Powrót hiszpańskiego tenisisty nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony, lecz znajduje się on na liście zgłoszeń do imprezy w Cincinnati.

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Alcaraz wróci jeszcze silniejszy

Rick Macci, który w przeszłości trenował siostry Serenę oraz Venus Williams, a także m.in. Marię Szarapową jest pewien, iż powracający do rywalizacji Alcaraz jest jeszcze silniejszy i jeszcze bardziej zmotywowany, niż miało to miejsce przed wydarzeniami na korcie w stolicy Katalonii.

"Nadgarstek jest w stu procentach sprawny, rozegrał wiele meczów i treningów z innymi profesjonalistami. Zamienił negatywną sytuację w pozytywną, a jego forma jest jeszcze lepsza niż wcześniej" - napisał legendarny trener na platformie "X.com".

Wieści napłynęły także z obozu tenisisty. Na początku tygodnia dziennik "La Verdad" poinformował, że Alcaraz planuje powrót już w Cincinnati. "Otoczenie Alcaraza postanowiło skoncentrować wszystkie swoje wysiłki na dotarciu do Cincinnati w jak najlepszej kondycji, gdzie rozegrany zostanie turniej, który rozpocznie się w połowie sierpnia (13-23 sierpnia)" - pisze dziennik.

W raporcie dodano informacje na temat stanu zdrowia zawodnika. "Nadgarstek jest zdrowy, całkowicie wyleczony, a obciążenie treningowe jest stopniowo zwiększane" - czytamy.

W ubiegłym roku Alcaraz pokonał w finale turnieju w Cincinnati Jannika Sinnera. Włoch skreczował przy stanie 5:0 dla Hiszpana. Powodem takiej decyzji były silne bóle brzucha.