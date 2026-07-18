Simona Halep wróciła do sprawy zawieszenia za doping. "Niczego nie żałuję"

Simona Halep w 2019 roku triumfowała w wielkoszlemowym Wimbledonie. Rok wcześniej ten sam wyczyn powtórzyła w Roland Garros. Obydwa turnieje były jej jedynymi tytułami Wielkiego Szlema, choć w Paryżu trzykrotnie rywalizowała w finale. Ponadto biła się o trofeum w Australian Open 2018 i była liderką rankingu WTA od 9 października 2017 do 28 stycznia 2018 oraz od 26 lutego 2018 do 27 stycznia 2019 roku.

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Walka o niewinność Simony Halep

Końcówka profesjonalnej kariery rumuńskiej tenisistki upłynęła pod znakiem walki o niewinność w zakresie dopingu. Zawodniczka w październiku 2022 roku otrzymała pozytywny wynik testu na obecność roksadustatu w organizmie. Choć sama zainteresowana wielokrotnie mówiła o swojej niewinności, to we wrześniu 2023 roku Międzynarodowa Agencja ds. Uczciwości w Tenisie (ITIA) zawiesiła byłą liderkę rankingu WTA na cztery lata. Halep złożyła odwołanie od tej decyzji, co zostało rozpatrzone na jej korzyść w marcu 2024 roku. Wówczas Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) orzekł, iż pozytywny wynik testu był spowodowany zanieczyszczonym suplementem. W związku z tym zdecydował o skróceniu kary do dziewięciu miesięcy, a co za tym idzie Rumunka mogła powrócić do rywalizacji ze skutkiem natychmiastowym, gdyż okres zawieszenia liczony był od października 2022 roku.

Simona Halep ponownie odniosła się do tamtych wydarzeń z jej zawodowej kariery. Jak przyznała największym wyzwaniem nie było samo zawieszenie, ale wielomiesięczne życie w niepewności. "Ta niepewność była prawdopodobnie najtrudniejsza" - przyznała. 34-latka wyjaśniała, że medialna nagonka oraz pewność, że nie zrobiła nic złego, spowodowały, iż wszystko to przechodziła bardzo boleśnie.

Dwukrotna mistrzyni Wielkiego Szlema odniosła się także do tego, jak na wieść o jej zawieszeniu zareagowało tenisowe środowisko. "Nigdy nie czułam potrzeby przekonywania wszystkich, gdyż ci, którzy mnie znali, wiedzieli o mojej uczciwości" - wyznała.

"Niczego nie żałuję"

Najbardziej wyzwalający moment nastąpił, gdy CAS ogłosił swoje orzeczenie. "To nie było już tylko moje słowo - to zostało przelane na papier, co wiele dla mnie znaczyło" - wspomina. W rozmowie podkreśliła także, jak wielkie wsparcie otrzymała ze środowiska zawodniczek oraz organizacji WTA.

Rumunka zakończyła karierę w lutym 2025 roku. Teraz dostrzega, jak wielki wysiłek wkładała, by być w czołówce rankingu lub na jego szczycie. "Dziś sukces ma o wiele większe znaczenie. Dziś wyraźniej widzę cenę, jaką za niego zapłaciłam. Było dużo wysiłku psychicznego i fizycznego, a w trakcie mojej kariery byłam chyba tak skupiona, że nie zawsze cieszyłam się tymi wszystkimi chwilami. Niczego nie żałuję; zrobiłabym to jeszcze raz, ponieważ tenis dał mi niesamowite chwile i emocje, które pozostaną ze mną na zawsze" - zakończyła była zawodniczka.