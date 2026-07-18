Chwalińska ma nowego sponsora! Postawiła na polską markę

Maja Chwalińska po sukcesie na Roland Garros postawiła na odpoczynek i regenerację przed Wimbledonem. 24-latka nie wystartowała w żadnym z turniejów na kortach trawiastych przed wielkoszlemową imprezą w Londynie. Niestety w pierwszej rundzie w starciu z kwalifikantką Mananchayą Sawangkaew nasza zawodniczka przy piłce meczowej w drugim secie skręciła staw skokowy. Polka próbowała z całych sił "dowieźć" zwycięstwo do końca, lecz niestety uraz był zbyt poważny, by pozwolić jej na skuteczne powstrzymanie przeciwniczki. Tajka wygrała drugą oraz trzecią odsłonę, eliminując z drabinki turniejowej Dąbrowiankę.

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Chwalińska związała się z Vistulą

Rekonwalescencja naszej tenisistki trwa w najlepsze. Finalistka Roland Garros co prawda wycofała się z turnieju w Hamburgu, lecz widnieje na liście startowej imprezy rangi WTA 1000 w Toronto, która startuje 3 sierpnia.

W międzyczasie Chwalińska nawiązała współpracę z polską marką odzieżową Vistula. Choć produkty tej firmy widzieliśmy w sztabie tenisistki już na Wimbledonie, oficjalną informację producent podał w ostatnich dniach. Partnerstwo ma mieć charakter długofalowy i opierać się na wspólnych wartościach. Vistula zaznacza, że będzie wspierać 24-latkę niezależnie od jej wyników sportowych. Współpraca ma stanowić inwestycję w rozwój Mai oraz jej sztabu szkoleniowego.

"Największe sukcesy rzadko są dziełem jednej osoby. Za każdym ważnym momentem stoją ludzie, których codzienna praca, konsekwencja i zaangażowanie nie zawsze są widoczne, ale bez których nie byłoby miejsca na finały, rekordy czy przełomowe chwile" - czytamy w komunikacie marki Vistula.

"Choć tegoroczna przygoda Mai z Wimbledonem dobiegła końca, dla nas nic się nie zmienia. Nadal jesteśmy #TeamMaja, bo wierzymy, że prawdziwe partnerstwo nie kończy się wraz z ostatnim meczem. Buduje się je zarówno w chwilach zwycięstw, jak i wtedy, gdy pojawiają się kolejne wyzwania" - pisze producent cytowany przez portal "sportmarketing.pl".

W rankingu WTA Maja Chwalińska zajmuje obecnie 22. miejsce. Polka może liczyć na rozstawienie w ostatnim wielkoszlemowym turnieju w tym sezonie jakim jest US Open, który startuje 30 sierpnia i potrwa do 13 września.