Tak prestiżowy brytyjski dziennik pisze o Mai Chwalińskiej

"Wiele dyskutowano w sprawie zasadności przyznania dzikiej karty Chwalińskiej. Kiedy już ją dostała, zagrała znakomicie. Ba, miała nawet piłkę meczową przeciwko Mananchayi Sawangkaewej w pierwszej rundzie turnieju. Właśnie wtedy Chwalińska poślizgnęła się, zraniła kostkę i do końca meczu zmagała się z kontuzją, przegrywając 6:2, 5:7, 2:6" - pisał brytyjski dziennik "The Guardian" kilka dni temu i umieścił Maję Chwalińską (22. WTA) w kategorii "Największy pech" tegorocznego Wimbledonu.

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"The Guardian" znów pisze o Mai Chwalińskiej

Teraz "The Guardian" napisał artykuł o największych niespodziankach tego lata w światowym sporcie. W tym gronie znalazła się właśnie Maja Chwalińska.

"Lato kopciuszków: dlaczego outsiderzy są najbardziej fascynującym zjawiskiem w sporcie - zatytułował artykuł "The Guardian", na którym na zdjęciu głównym jest uśmiechnięta po zwycięstwie Chwalińska.

"Dzięki Fery'emu, Chwalińskiej i Republice Zielonego Przylądka w ostatnim czasie mogliśmy cieszyć się prawdziwym wysypem nieoczekiwanych sportowych historii. Przed ubiegłym rokiem Fery ani razu nie przebrnął przez kwalifikacje do turnieju rangi ATP 1000, nie mówiąc już o zwycięstwie w meczu wielkoszlemowym. Chwalińska rozpoczęła Roland Garros w prostych, nieoznaczonych strojach, a nawet w elementach garderoby, które do siebie nie pasowały. Dopiero w trakcie turnieju sponsorem Polki został dom maklerski XTB" - pisze "The Guardian".

Dziennik przypomina też problemy Chwalińskiej z poprzednich lat.

"Kiedy Świątek, przyjaciółka Chwalińskiej z dzieciństwa i jej była partnerka deblowa, stała się jedną z największych gwiazd tenisa, problemy tej drugiej z poczuciem własnej wartości jeszcze się pogłębiły. „Byłam niesamowicie dumna z Igi" — powiedziała. "Ale jednocześnie czułam się wtedy jeszcze gorzej sama ze sobą, bo byłyśmy w tym samym wieku, a ona wygrywała turnieje. A ja gdzie byłam…?" - dodaje "The Guardian".

Autorka tekstu Natalie Tan podkreśla, że takie historie, jak ta Chwalińskiej są fascynujące.

"Po wygraniu ćwierćfinału Chwalińska poprosiła publiczność, by modliła się, żeby opłaty za przedłużony pobyt w hotelu pozostały rozsądne, ponieważ nie spodziewała się, że tak długo zostanie w Paryżu. Fascynują nas chwile, w których zawodnicy z pozycji outsidera przekraczają własne granice, w których podejmują walkę, mimo że przynajmniej na papierze są całkowicie pozbawieni szans w starciu z rywalem. Tak często niesie ich siła własnej historii. Od czasu do czasu jednak ta iluzja na moment gaśnie i widzimy ich takimi, jacy naprawdę są. Chwalińska prowadziła w finale 3:2 z nastoletnią sensacją Andriejewą, zanim Rosjanka wygrała dziewięć gemów z rzędu i rozbiła ją w dwóch setach" - czytamy.

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Najbliższy turniej, w jakim zagra Chwalińska to najprawdopodobniej impreza w Toronto.