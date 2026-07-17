Świetny czas polskiej tenisistki. Idzie jak burza

Martyna Kubka (221. WTA) walczy w turnieju ITF W75 Vitoria Gasteiz, gdzie jest rozstawiona z "jedynką". Rywalizację rozpoczęła od starcia z Hiszpanką Jimeną Gomez, a następnie stanęła naprzeciwko Chloe Noel (949. WTA). Oba te spotkania wygrała pewnie i bez straty seta.

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Martyna Kubka w półfinale turnieju ITF!

W ćwierćfinale tego turnieju zaczęły się już schody - jej przeciwniczką była turniejowa "szóstka" Han Shi, która plasowała się tylko o 24 lokaty niżej w rankingu (245. WTA). Ten pojedynek nie zaczął się po myśli Polki - już w pierwszym gemie została przełamana i musiała gonić wynik. To samo wydarzyło się w piątej odsłonie tego seta i nasza zawodniczka przegrywała już 1:4. Ruszyła do ataku i odrobiła stratę jednego przełamania (2:4), ale było już za późno. Polka walczyła, ale nie wykorzystywała break pointów. Ostatecznie ta partia padła łupem Chinki 6:4.

To pobudziło Kubkę, która w drugim secie ruszyła do odrabiania strat - szybko wyszła na prowadzenie 5:0 i w 30 minut zamknęła tę partię wynikiem 6:1. W decydującym secie byliśmy świadkami prawdziwej wojny nerwów. Polka została przełamana na 2:4, a chwilę później musiała bronić się przed piłką meczową przy wyniku 2:5. Chinka jej nie wykorzystała, a następnie dała się przełamać na 4:5. W końcówce więcej zimnej krwi zachowała Kubka, która od stanu 2:5 wygrała aż pięć gemów z rzędu i zatriumfowała 7:5.

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Dzięki temu zwycięstwu awansowała do półfinału tego turnieju, a o miejsce w finale zawalczy z Kirą Pavlovą (343. WTA), czyli turniejową "ósemką". To jeszcze nie wszystko, bo ten triumf oznacza także awans w rankingu WTA. Jeśli zakończy rywalizację na półfinale, to w najbliższy poniedziałek zajmie najwyższe w karierze - 205. miejsce.

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To również nie wszystko, bo jak zauważa "Przegląd Sportowy" Onet: "Obecne miejsce niemal na pewno gwarantuje jej grę w kwalifikacjach do US Open" - czytamy. "Wszystko wyjaśni się w ciągu najbliższych kilkunastu dni, ale Martyna Kubka w sierpniu powinna zadebiutować w walce o turniej wielkoszlemowy. Tylko kataklizm odebrałby jej szansę na awans do nowojorskiego turnieju" - dodano.

Za sam udział w pierwszej rundzie kwalifikacji można zarobić sporo. W ubiegłym roku było to 27,5 tys. dolarów, czyli nieco ponad 100 tys. złotych.

To na pewno podreperowałoby jej budżet, bo do tej pory zarobiła w całej karierze zarobiła nieco ponad 181 tys. dolarów.