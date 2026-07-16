Powrót na stronę główną

Słynny trener wskazuje Świątek. Największe rozczarowanie

Bieżący sezon jest daleki od oczekiwań Igi Świątek. Polska tenisistka wciąż czeka na pierwszy finał w tym roku. Sporo mówi się też o słabym przygotowaniu mentalnym Polki. Świątek jako największe rozczarowanie ostatnich miesięcy wskazał Brad Gilbert, słynny trener jest zaskoczony tak drastycznym spadkiem formy byłej liderki rankingu WTA.
Iga Świątek
Fot. REUTERS/Toby Melville

2026 roku jest fatalny dla Igi Świątek. Największym sukcesem naszej najlepszej tenisistki ostatnich lat jest półfinał turnieju w Rzymie. Polka zagrała poniżej oczekiwań własnych i kibiców wszystkie dotychczasowe turnieje wielkoszlemowe. Z Australian Open pożegnała się w ćwierćfinale, dalej było tylko gorzej Roland Garros zakończyła na 1/8 finału, a z Wimbledonu odpadła w trzeciej rundzie.  

Zobacz wideo Rozbrajająca odpowiedź Chwalińskiej. To zapamięta z Roland Garros

Gilbert w mocnych słowach podsumował Świątek. "Najbardziej mnie zaskoczyła" 

Formę Igi Świątek w tym sezonie podsumował słynny trener, Brad Gilbert. Szkoleniowiec jest mocno zaskoczony tym, jak bardzo spadła dyspozycja naszej tenisistki. Amerykanin liczył, że Polka pójdzie w ślady Jannika Sinnera i Carlosa Alcaraza. 

"Najbardziej zaskoczyła mnie Iga — to, jak bardzo spadła jej forma. Zmieniła trenera; od dziesięciu miesięcy nie dotarła do finału. Poza zeszłorocznym Wimbledonem, kiedy rzeczywiście miała świetne losowanie, nie odgrywała tak znaczącej roli w tych turniejach wielkoszlemowych. Musi więc to rozgryźć. Iga nie poszła w ślady Sinnera i Alcaraza i nie wzbogaciła swojej gry. To największe wyzwanie związane z utrzymaniem się na szczycie – ciągłe doskonalenie się" - podkreślał w podcaście "Big T" Gilbert. 

Zobacz też: Chwalińska na liście startowej. Zagrozi broniącej tytułu Świątek?

"Młodość wciąż jest jej atutem. Ale i tak czerpię inspirację z stylu gry Alcaraza i Sinnera. Trzeba ciągle rozwijać swoją grę. Trzeba wykazać się chęcią i elastycznością. Jeśli muszę coś zmienić, to właśnie teraz. Nie w przerwie między sezonami" - dodał legendarny szkoleniowiec. 

Organizatorzy turnieju w Cincinnati ogłosili, że Iga Świątek znalazła się na liście startowej turnieju i przyjedzie bronić tytułu. Dla Polki to ważny punkt przygotowań przed ostatnim wielkim szlemem w tym roku, US Open. Przed rokiem tenisistka doszła do ćwierćfinału. Triumfowała za oceanem w 2022 roku. 

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji