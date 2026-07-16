2026 roku jest fatalny dla Igi Świątek. Największym sukcesem naszej najlepszej tenisistki ostatnich lat jest półfinał turnieju w Rzymie. Polka zagrała poniżej oczekiwań własnych i kibiców wszystkie dotychczasowe turnieje wielkoszlemowe. Z Australian Open pożegnała się w ćwierćfinale, dalej było tylko gorzej Roland Garros zakończyła na 1/8 finału, a z Wimbledonu odpadła w trzeciej rundzie.

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Gilbert w mocnych słowach podsumował Świątek. "Najbardziej mnie zaskoczyła"

Formę Igi Świątek w tym sezonie podsumował słynny trener, Brad Gilbert. Szkoleniowiec jest mocno zaskoczony tym, jak bardzo spadła dyspozycja naszej tenisistki. Amerykanin liczył, że Polka pójdzie w ślady Jannika Sinnera i Carlosa Alcaraza.

"Najbardziej zaskoczyła mnie Iga — to, jak bardzo spadła jej forma. Zmieniła trenera; od dziesięciu miesięcy nie dotarła do finału. Poza zeszłorocznym Wimbledonem, kiedy rzeczywiście miała świetne losowanie, nie odgrywała tak znaczącej roli w tych turniejach wielkoszlemowych. Musi więc to rozgryźć. Iga nie poszła w ślady Sinnera i Alcaraza i nie wzbogaciła swojej gry. To największe wyzwanie związane z utrzymaniem się na szczycie – ciągłe doskonalenie się" - podkreślał w podcaście "Big T" Gilbert.

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"Młodość wciąż jest jej atutem. Ale i tak czerpię inspirację z stylu gry Alcaraza i Sinnera. Trzeba ciągle rozwijać swoją grę. Trzeba wykazać się chęcią i elastycznością. Jeśli muszę coś zmienić, to właśnie teraz. Nie w przerwie między sezonami" - dodał legendarny szkoleniowiec.

Organizatorzy turnieju w Cincinnati ogłosili, że Iga Świątek znalazła się na liście startowej turnieju i przyjedzie bronić tytułu. Dla Polki to ważny punkt przygotowań przed ostatnim wielkim szlemem w tym roku, US Open. Przed rokiem tenisistka doszła do ćwierćfinału. Triumfowała za oceanem w 2022 roku.