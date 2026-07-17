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Koszmar Igi Świątek. W tym rankingu jest dopiero na 15. miejscu

Słaby sezon Igi Świątek ma swoje odzwierciedlenie w światowych rankingach. Polka to obecnie ósma rakieta świata i będzie mieć wielkie problemy z kwalifikacją do turnieju WTA Finals. Sytuacja wygląda jednak jeszcze gorzej w zestawieniach opartych na systemie Elo. Według rankingu Tennis Abstract, 25-latka w tym roku plasuje się w połowie drugiej dziesiątki.
Iga Świątek
Fot. REUTERS/Andrew Couldridge

Sezon 2026 nie przebiega po myśli Igi Świątek. Polka w tym roku jeszcze ani razu nie zagrała choćby w finale jakiegokolwiek turnieju, a w światowym rankingu spadła już na ósme miejsce. Coraz bardziej oddala się wizja powrotu na szczyt, a główną rywalką Aryny Sabalenki w najbliższym czasie będzie Jelena Rybakina.

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Jednak metody oceny stosowane przez WTA są niedoskonałe, gdyż często nie oddają faktycznej siły tenisistek. Zawodniczki mogą notować gigantyczne spadki, bo odliczono z rankingu dobry występ sprzed 12 miesięcy. Podobnie też - jeżeli daleko notowana tenisistka osiągnie bardzo dobry wynik w dużym turnieju, nagle poszybuje w górę zestawienia.

Oto alternatywne rankingi tenisowe

Dlatego też portal Tennis Abstract postanowił wykorzystać znany m.in. z szachów system Elo. W nim zawodnicy i zawodniczki są nieustannie porównywane między sobą, a każdy mecz stanowi okazję do aktualizacji zestawienia. Dzięki temu znacznie łatwiej jest zauważyć, kto faktycznie zasługuje na wysoką pozycję w oficjalnych rankingach. Twórcy szeregują czołowych zawodników na dwa sposoby.

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Pierwszym z nich jest klasyczny ranking Elo, nie różniący się od znanych standardów. Według Tennis Abstract, najlepszą obecnie tenisistką świata jest Aryna Sabalenka, która wyprzedza Jelenę Rybakinę i Jessicę Pegulę. Pierwsza trójka pokrywa się więc z rankingiem WTA. Różnice pojawiają się niżej. Poza podium znajdują się Karolina Muchova (6. WTA), Coco Gauff (4. WTA), Marta Kostiuk (11. WTA) oraz Iga Świątek (8. WTA). 

Złe wieści dla Igi Świątek

Autorzy przygotowali też tzw. ranking yElo, biorący pod uwagę wyłącznie wyniki z bieżącego sezonu. Jest to niejako odpowiednik zestawienia WTA Race. Tutaj różnice są znaczące, gdyż z bilansem 28 wygranych i 6 porażek najlepsza jest Kostiuk. Prowadząca w WTA Race Mirra Andriejewa jest dopiero siódma. Nie ma tu dobrych informacji dla Igi Świątek. Polka według portalu Tennis Abstract to piętnasta zawodniczka na świecie.

Na poprawę swoich pozycji we wszelkich zestawieniach Iga Świątek będzie miała okazję dopiero w sierpniu. Najbliższe tygodnie była liderka rankingu WTA spędzi na treningach. Jej następnym startem będzie rozpoczynający się 2 sierpnia turniej w Toronto.

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