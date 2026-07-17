Skazali go na 11 miesięcy. Odwołał się i dostał trzy lata

Samuel Bensoussan to nie jest nazwisko, które kojarzą nawet najwięksi tenisowi fanatycy. Francuz nigdy nawet nie otarł się o największe turnieje na świecie. Najwyższą pozycję w singlowym rankingu ATP zajmował w czerwcu 2018 roku, kiedy notowany był na początku piątej setki zestawienia. W rankingu deblowym plasował się co najwyżej na 517. pozycji.

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Co więcej, Bensoussan swoją karierę zawodniczą zakończył w 2019 roku, swoje ostatnie spotkanie rozgrywając w turnieju rangi ITF 15 w hiszpańskim Sabadell. Według oficjalnej strony ATP, 34-latek w trakcie swojej kariery zarobił na korcie niecałe 60 tys. dolarów. Po zakończeniu startów został trenerem. Historia tego zawodnika jednak pokazuje, że warto jest być uczciwym.

Były tenisista skazany za ustawianie meczów

Jak podaje BBC, w czerwcu zeszłego roku Francuz został skazany przez Międzynarodową Agencję ds. Uczciwości w Tenisie (ITIA) na rok i 11 miesięcy zawieszenia, dodatkowo zarządzono grzywnę w wysokości 12 tys. dolarów - czyli jednej piątej wszystkich zarobków na korcie. Powód? Bensoussanowi udowodniono ustawienie wyników czterech spotkań, a zawodnik miał być też powiązany z belgijską mafią bukmacherską.

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Były tenisista nie zgodził się z tym wyrokiem, przekazał więc sprawę do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS), licząc zapewne na oczyszczenie swojego imienia. Nie okazało się to jednak dobrym ruchem, ponieważ Trybunał przyznał rację ITIA, potwierdzając zasadność nałożenia kary na zawodnika.

Nieskuteczne odwołanie do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu

CAS w całości odrzucił żądania Francuza, natomiast nie zgodził się z dotkliwością wyroku ITIA. Decyzją Trybunału, zawieszenie Samuela Bensoussana zostało wydłużone o kolejne trzy lata - aż do 2030 roku. Nie zmieniono natomiast grzywny, więc zawodnik, poza odbyciem kary zawieszenia, będzie musiał zapłacić 12 tys. dolarów.

Zawieszenie tenisisty, który już dawno zakończył swoją karierę, tylko na pozór wydaje się nieskuteczną sankcją. Kara ta obejmuje bowiem nie tylko występy zawodnika w meczach, ale również zabrania mu m.in. szkolenia innych sportowców, czy pojawienia się na jakichkolwiek zawodach, począwszy od turniejów najniższej rangi aż po Wielkiego Szlema.