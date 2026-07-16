Wygrała ze Świątek i cały kraj oszalał. Tak ją potraktowali

Iga Świątek już na trzeciej rundzie zakończyła walkę o obronę mistrzowskiego tytułu w Wimbledonie. Zbyt mocna dla Polki okazała się Alexandra Eala. Filipinka ma w tym roku patent na polskie tenisistki, wcześniej wygrywała z Magdą Linette i Magdaleną Fręch. Stosunkowo udany jest dla niej cały rok, na londyńskich kortach zagrała w 1/8 finału, w rankingu WTA jest na 28. miejscu. W ostatnim czasie Eala odwiedziła swoją ojczyznę, gdzie została przywitana jak bohaterka.

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Eala wróciła do kraju. "Nie potrafię opisać tego, jak bardzo się cieszę"

Alexandra Eala po intensywnym czasie na kortach WTA wróciła do kraju. Została przywitana w stolicy Filipin, Manili. Tenisistka podkreśliła ogromną dumę z reprezentowania swojej ojczyzny, obiecała, że dalej zamierza przynosić kibicom radość swoją grą na kortach całego świata.

"Nie potrafię opisać, jak bardzo się cieszę, widząc, jak mój postęp został odebrany przez Filipińczyków. To mnie rozgrzewa, ponieważ wiem, że wynika to z głębokiej i wspólnej miłości do naszego narodu. Noszę flagę ze sobą, gdziekolwiek idę i głęboko wierzę, że pochodzenie jest ważną częścią tego, kim jesteś. Dlatego robię wszystko, co w mojej mocy, aby reprezentować to, co najlepsze w naszym kraju, na korcie i poza nim, ponieważ jestem z tego naprawdę dumna i wynika to z autentycznej miłości. Dlatego obiecuję, że będę nadal reprezentować Filipiny najlepiej, jak potrafię" - podkreśliła tenisistka, cytowana przez portal gulfnews.com.

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Tenisiści są egocentryczni? Eala wyjaśnia

Eala skomentowała też opinie sugerujące, że najlepsi tenisiści potrafią zachowywać się niezwykle egocentrycznie. Tenisistka stanęła w obronie koleżanek i kolegów z kortów.

"Może to błędne przekonanie. Słyszałam, nie wiem, czy to prawda, że ludzie mówią, że tenisiści potrafią być egocentryczni. Nie sądzę, żebyśmy byli egocentryczni tylko dlatego, że jesteśmy tenisistami. A jeśli ktoś jest egocentryczny, to nie dlatego, że jest tenisistą. Myślę, że może po prostu jest egocentryczny, bo taki jest. To prawda, że w tenisie, do pewnego stopnia, jeśli chodzi o rywalizację, trzeba stawiać siebie na pierwszym miejscu i myśleć o sobie" - stwierdziła Eala.

Głównym celem Eali, podobnie jak innych tenisistek światowej czołówki będzie teraz odpowiedni przygotowanie do wielkoszlemowego US Open. Filipinka ma wystartować w Washington Open, a następnie w Canadian Open i Cincinnati Open.