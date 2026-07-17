Cały świat mówi o kryzysie Świątek. "Ma fundamentalną lukę"

Przyszedł czas podsumowań po Wimbledonie. Główne trofeum w rywalizacji pań trafiło w ręce Lindy Noskovej. Tym samym Iga Świątek nie obroniła tytułu. Ba, nie była nawet blisko. Pożegnała się z turniejem już na etapie trzeciej rundy - poniosła porażkę 6:7(9), 2:6 przeciwko Alexandrze Eali. Tym wynikiem, a także formą, którą prezentuje już od wielu tygodni, rozczarowała kibiców, ekspertów i media.

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Amerykanie piszą o Idze Świątek po Wimbledonie. "Ma fundamentalną lukę"

Nieco dłużej nad występem Polki w Londynie pochylił się "Sports Illustrated". Dziennikarze wprost stwierdzili, że m.in. dla 25-latki Wimbledon okazał się turniejem, który "dostarczył więcej pytań niż dał odpowiedzi". "Wydaje się, że Iga ma fundamentalną lukę w rozumieniu gry. Z tej przyczyny już osiągnęła szczyt formy, mimo że posiada niesamowite umiejętności. Wygląda na to, że jej odpowiedzią na wszystko jest większa prędkość główki rakiety, a to nie działa na jej korzyść" - podkreśliła redakcja.

Wskazała, z kogo Polka powinna brać przykład. Padło nazwisko jednego z najlepszych, o ile nie najlepszego tenisisty w historii. "Być może to już ten czas, by spojrzała na Novaka Djokovica (mimo że jej idolem jest Rafael Nadal) i opanowała przenoszenie ciężaru, a także zmiany kierunku, co uczyni ją niepokonaną" - czytamy.

"To znakomita tenisistka, porządna osoba"

A to nie koniec wywodu na temat Świątek. Dziennikarze zwrócili uwagę na sferę mentalną, która również jest istotna w jej sytuacji. "Mówimy o kwestii technicznej, ale sama tenisistka wspomina o własnym stanie emocjonalnym, a także analizuje go pod kątem pewności siebie, osądów i presji, która na niej spoczywa, zarówno tej z zewnątrz, jak i ze środka" - zaczęli.

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"[Mówi o tym, choć, przyp. red.] Od wielu lat współpracuje z psycholożką, która nawet towarzyszy jej podczas meczów, a także w trakcie treningów, i jak wynika z doniesień, odgrywa znaczącą rolę w jej karierze. Polka to znakomita tenisistka i pragnę dodać, że też porządna osoba, która jest chwalona, a nie potępiana za to, że jest wierna sobie i unika skupiania uwagi na własnej osobie. Wierzę w to, że będzie w stanie wszystko zrozumieć i zmienić kierunek swojej kariery" - dodano.

Szansę na przełamanie Polka otrzyma już na początku sierpnia. To wtedy wystąpi w WTA 1000 w Toronto. Później pojawi się w Cincinnati, gdzie będzie bronić aż tysiąca punktów. Tyle zgarnęła za ubiegłoroczny finał, pokonując Jasmine Paolinii. Najważniejszy będzie jednak US Open, którego start zaplanowano na 23 sierpnia. To ostatni turniej wielkoszlemowy w tym sezonie i szansa na zgarnięcie największej liczby punktów - aż dwóch tysięcy. Świątek triumfowała tam w 2022 roku.