- Myślę, że troszeczkę za bardzo Iga zaczyna godzić się z tym, co się dzieje wokół niej. Brakuje tego ducha. Brakuje tego dobrego nastawienia, by wyjść i pokazać: "Ok, ja mam gorszy czas, ale to nic nie znaczy. Ja się tutaj odbudowuję, ja chcę, ja próbuję" - podkreślał Dawid Celt na kanale Break Point. Ekspert tenisa analizował, z czego wynika słaba forma Polki. Wiele osób twierdzi, że 25-latce brakuje też aury gwiazdy, przez co rywalki już się jej nie boją i są pewne siebie.

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Gilbert zaskoczony formą Świątek. "Trzeba być chętnym i elastycznym"

Kwestia kryzysu Świątek została poruszona również w podcaście "Big T". Głos zabrał Brad Gilbert. Jego zdaniem wpływ na formę tenisistki ma nie tylko jej nastawienie, ale i aspekty techniczne, i to, co z nimi robi, jak próbuje je doskonalić. - Iga nie poszła w ślady Jannika Sinnera i Carlosa Alcaraza i nie poprawiła swojej gry - zaczął legendarny szkoleniowiec, cytowany przez sports.yahoo.com.

Stwierdził, że Polka powinna skupić się na niedoskonałościach, poprawie pewnych aspektów gry. Musi to zrobić już teraz, a nie czekać na dogodną sytuację. - Wciąż jest młoda, co działa na jej korzyść, jednak znów odniosę się do przykładów Włocha i Hiszpana. Trzeba rozwijać swoją grę. Trzeba być chętnym i elastycznym. Jeśli muszę coś zmienić, robię to teraz. Nie można czekać do przerwy między sezonami - podkreślał.

Jak przyznał, wiele zawodniczek z TOP-u przechodzi ostatnio gorszy czas, ale kryzys Polki rzuca się najbardziej w oczy. - Iga zaskoczyła mnie najbardziej. Jak bardzo upadła, obniżyła loty. Zmieniła trenera, nie była w finale od dziesięciu miesięcy - punktował. Zasugerował, że Świątek wygrała Wimbledon 2025 głównie dzięki "szczęśliwemu losowaniu". W kolejnych wielkoszlemowych turniejach, gdy drabinka nie była korzystna, właściwie się nie liczyła.

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Trudne tygodnie przed Świątek

W ubiegłorocznym US Open Polka dotarła jedynie do ćwierćfinału. Podobnie było na początku tego sezonu, przy okazji Australian Open. Jeszcze gorsze wyniki osiągnęła w późniejszym Roland Garros i Wimbledonie, bo kończyła rywalizację kolejno na czwartej i trzeciej rundzie. Polka znajduje się w bardzo trudnym położeniu i przed nią dużo pracy, by zmienić sytuację.

Co gorsza, przed nią też wiele punktów do obrony. W najbliższych tygodniach to aż 1550 "oczek". To efekt ubiegłorocznych wyników w Montrealu (1/8 finału), Cincinnati (triumf) i wspomnianego US Open (ćwierćfinał). "Po tym, jak Świątek spadła na ósme miejsce w rankingu po nieudanej obronie tytułu mistrzyni Wimbledonu, grozi jej wypadnięcie z pierwszej dziesiątki" - ostrzegali dziennikarze tennis365.com. Świątek wróci na kort najpewniej przy okazji rywalizacji w Toronto, która rozpocznie się wraz z początkiem sierpnia.