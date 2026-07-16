Ćwierćfinał Roland Garros i 1/8 finału Wimbledonu - z pewnością nie na takie wyniki liczyła Aryna Sabalenka. Teraz przed nią kolejne wyzwania. W najbliższych tygodniach będzie bronić aż 2215 punktów, m.in. za triumf w US Open. Znalazła jednak czas, by między odpoczynkiem a treningami udać się w podróż do ojczyzny. Ten ruch wywołał sporo kontrowersji.

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Aryna Sabalenka poleciała do Mińska. Na Białorusi pieją z zachwytu

"Na płycie lotniska rozwinięto czerwony dywan, a na jego końcu czekała grupa osób w tradycyjnych strojach ludowych. Kiedy tenisistka wyszła, zaczęli grać, tańczyć i śpiewać. Sabalenka się uśmiechnęła, zaśmiała się z reakcji partnera i zaczęła tańczyć razem z kobietami i mężczyznami, którzy byli ubrani w ludowe stroje" - tak o powitaniu Białorusinki w Mińsku pisał Norbert Amlicki ze Sport.pl. Po co Sabalenka przyjechała do stolicy? Jak donoszą media, m.in. po to, by wziąć udział w uroczystości otwarcia nowych kortów.

Do sieci trafiły nagrania i zdjęcia z całego eventu. Widać na nich m.in. jak zawodniczka przecina wstążkę, gra w tenisa, a także wita się z zebraną publicznością i rozdaje autografy. Błyskawicznie w social mediach pojawiły się mieszane reakcje. Rodacy Sabalenki byli zachwyceni jej obecnością w Mińsku. "Aryna Sabalenka otworzyła w Mińsku nowe korty ziemne. Dzieci, mali sportowcy, byli szczęśliwi. To jest gest prawdziwej sportsmenki, która kocha swój kraj" - pisał profil o nicku Judogenius na X.

Ukraińcy grzmią. "Dyktatura"

Zupełnie inne nastroje panowały w Ukrainie. "Aryna Sabalenka przebywa obecnie w Mińsku i prowadzi działania PR-owe na rzecz dyktatury. Wspólnie z merem Mińska Kuchariewem oraz szefem mińskiego wydziału sportu Woropajem dokonała otwarcia nowych kortów ziemnych w stolicy Białorusi" - poinformował Volodymyr Tretyak na X.

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Kiedy Sabalenka wróci na kort? Możliwe, że przy okazji turnieju w Toronto, który zaplanowano na początek sierpnia. W połowie miesiąca powinna stanąć do obrony punktów za zeszłoroczny ćwierćfinał w Cincinnati - wówczas uległa Jelenie Rybakinie. Z kolei pod koniec sierpnia rozpocznie walkę o trzecie z rzędu trofeum US Open.