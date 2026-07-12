Oto ranking ATP po finale Wimbledonu!

Wimbledon był już trzecim turniejem wielkoszlemowym w tym sezonie. W drabince głównej męskiego singla znalazło się dwóch Polaków - Kamil Majchrzak oraz Hubert Hurkacz, którzy dotarli odpowiednio do drugiej i czwartej rundy.
W niedzielę został rozegrany finał między Jannikiem Sinnerem i Alexandrem Zverevem. Dwa pierwsze sety miały bardzo podobny przebieg, ale inny rezultat - w obu nie było przełamań, lecz pierwszy tie-break wygrał Niemiec, natomiast drugi Włoch. Ten w trzeciej partii zaliczył pierwszej przełamanie i triumfował 6:3, a w czwartej powtórzył ten schemat, dzięki czemu całe spotkanie wygrał 6:7(7-9), 7:6(2), 6:3, 6:4.
W ten sposób Sinner obronił tytuł i dalej bardzo wyraźnie prowadzi w rankingu ATP - ma prawie 5 tys. pkt przewagi nad drugim Zverevem, który wystąpił w dwóch ostatnich finałach Wielkiego Szlema (w Roland Garros zdobył tytuł). Natomiast na trzecią pozycję spadł Carlos Alcaraz (rok temu w Londynie zagrał w spotkaniu o tytuł). Mimo że Hiszpan ostatni mecz zagrał 16 kwietnia, to nadal ma ogromną przewagę nad czwartym Felixem Augerem-Aliassime'em.
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A polscy tenisiści? Hurkacz w zeszłym roku nie grał na Wimbledonie, więc za czwartą rundę zgarnął sporo punktów i zaliczył awans aż o 28 miejsc. Nie wystarczyło to jednak do wyprzedzenia Majchrzaka, który mimo pokaźnej straty (rok temu dotarł do czwartej rundy) punktowej i spadku o 21 pozycji jest o dwie lokaty nad młodszym rodakiem.
Niedługo tenisiści wrócą do gry na kortach twardych - najbardziej prestiżowe turnieje odbędą się w Ameryce Północnej. Zwieńczeniem tego okresu będzie wielkoszlemowy US Open (30 sierpnia - 13 września).