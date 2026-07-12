Oto ranking ATP po finale Wimbledonu!

Wimbledon był już trzecim turniejem wielkoszlemowym w tym sezonie. W drabince głównej męskiego singla znalazło się dwóch Polaków - Kamil Majchrzak oraz Hubert Hurkacz, którzy dotarli odpowiednio do drugiej i czwartej rundy.

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Wimbledon zakończony triumfem Jannika Sinnera nad Alexandrem Zverevem. Oto ranking ATP Live

W niedzielę został rozegrany finał między Jannikiem Sinnerem i Alexandrem Zverevem. Dwa pierwsze sety miały bardzo podobny przebieg, ale inny rezultat - w obu nie było przełamań, lecz pierwszy tie-break wygrał Niemiec, natomiast drugi Włoch. Ten w trzeciej partii zaliczył pierwszej przełamanie i triumfował 6:3, a w czwartej powtórzył ten schemat, dzięki czemu całe spotkanie wygrał 6:7(7-9), 7:6(2), 6:3, 6:4.

W ten sposób Sinner obronił tytuł i dalej bardzo wyraźnie prowadzi w rankingu ATP - ma prawie 5 tys. pkt przewagi nad drugim Zverevem, który wystąpił w dwóch ostatnich finałach Wielkiego Szlema (w Roland Garros zdobył tytuł). Natomiast na trzecią pozycję spadł Carlos Alcaraz (rok temu w Londynie zagrał w spotkaniu o tytuł). Mimo że Hiszpan ostatni mecz zagrał 16 kwietnia, to nadal ma ogromną przewagę nad czwartym Felixem Augerem-Aliassime'em.

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A polscy tenisiści? Hurkacz w zeszłym roku nie grał na Wimbledonie, więc za czwartą rundę zgarnął sporo punktów i zaliczył awans aż o 28 miejsc. Nie wystarczyło to jednak do wyprzedzenia Majchrzaka, który mimo pokaźnej straty (rok temu dotarł do czwartej rundy) punktowej i spadku o 21 pozycji jest o dwie lokaty nad młodszym rodakiem.

Ranking ATP Live po finale Wimbledonu

1. Jannik Sinner - 13450 pkt

2. Alexander Zverev (+1) - 8480 pkt

3. Carlos Alcaraz (-1) - 8160 pkt

4. Felix Auger-Aliassime - 4740 pkt

5. Alex de Minaur (+1) - 4110 pkt

6. Ben Shelton (-1) - 3770 pkt

7. Novak Djoković (+1) - 3760 pkt

8. Daniił Miedwiediew (+1) - 3670 pkt

9. Flavio Cobolli (+1) - 3460 pkt

10. Taylor Fritz (-3) - 3365 pkt

...

66. Kamil Majchrzak (-21) - 882 pkt

68. Hubert Hurkacz (+26) - 865 pkt

Niedługo tenisiści wrócą do gry na kortach twardych - najbardziej prestiżowe turnieje odbędą się w Ameryce Północnej. Zwieńczeniem tego okresu będzie wielkoszlemowy US Open (30 sierpnia - 13 września).