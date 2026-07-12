Zwrot w turnieju, w którym miała grać Chwalińska. Jednak zagra tam Polka

- Maja czuje się dobrze. Na razie przechodzi pomyślnie rehabilitację - mówił Piotr Szczypka, menedżer Mai Chwalińskiej (21. WTA), w rozmowie z Dominikiem Senkowskim ze Sport.pl. Sama zawodniczka ogłosiła w mediach społecznościowych powrót do treningów, ale po urazie na Wimbledonie jeszcze trochę nie zobaczymy jej na korcie.

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Maja Chwalińska miała grać w Jassach, ale się wycofała. W drabince głównej jest inna Polka

Po Wimbledonie tenisistka miała zaplanowany start w turnieju rangi WTA 250 w rumuńskich Jassach (korty ziemne). Tam miałaby szansę na rozstawienie nawet z numerem pierwszym, gdyż z powodu urazu odniesionego na Wimbledonie wycofała się gwiazda gospodarzy Sorana Cirstea (18. WTA). Jednak w obliczu absencji obu gwiazd "jedynką" została inna Rumunka Jaqueline Cristian (37. WTA).

W drabince głównej doszło też do innych zmian. Z polskiej perspektywy najważniejsza jest taka, że znalazło się miejsce dla Katarzyny Kawy (119. WTA). Jej rywalką ba starcue będzie Simona Waltert (90. WTA), z którą 33-latka dopiero co przegrała 4:6, 1:6 w pierwszej rundzie turnieju WTA 125 w Bastad (korty ziemne).

Katarzyna Kawa znów zagra z Simoną Waltert. W Jassach Polce pójdzie lepiej niż w Bastad?

W Szwecji szwajcarska tenisistka spisała się rewelacyjnie. Dotarła aż do finału, gdzie przegrała 5:7, 5:7 z Paulą Badosą (141. WTA). To spotkanie odbyło się w sobotę 11 lipca, zatem Waltert ma znacznie mniej czasu na regenerację niż Kawa. Być może będzie to widoczne w pierwszej rundzie na kortach w Jassach. Dodajmy, że wygrana w kolejnej fazie zmierzy się z Panną Undvary (69. WTA), turniejową "piątką", lub kwalifikantką.

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A co dalej z Mają Chwalińską? Dokładna data jej powrotu na kort nie jest znana, lecz nadal widnieje na liście zgłoszonych do turnieju w Hamburgu. - Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie najbliższych planów. Na pewno będziemy umieszczali informacje na stronie klubu - mówił Piotr Szczypka w rozmowie z Dominikiem Senkowskim. Zmagania w Hamburgu zaplanowano na 20-26 lipca.