Mistrzyni Wimbledonu powiedziała, co myśli o Chwalińskiej

Linda Noskova została sensacyjną mistrzynią Wimbledonu! 21-letnia Czeszka w drodze do finału pokonała m.in. Madison Keys, Martę Kostiuk, a w wielkim finale swoją rodaczkę Karolinę Muchovą 6:2, 5:7, 6:3. To jej dopiero trzeci tytuł w karierze po triumfach w turniejach WTA 500 w Monterrey i Berlinie. Tym samym od poniedziałku będzie sklasyfikowana na siódmym miejscu w rankingu WTA i zepchnęła na ósmą pozycję Igę Świątek, która odpadła w trzeciej rundzie z turnieju na londyńskich kortach.

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Tak Linda Noskova powiedziała o Mai Chwalińskiej. "Cieszę się"

Linda Noskova na co dzień trenuje w Bielsko-Białej, gdzie miała okazję poznać i ostatecznie zaprzyjaźnić się z Mają Chwalińską. W rozmowie z Polsatem Sport świeżo upieczona mistrzyni Wimbledonu wypowiedziała się nt. sytuacji starszej koleżanki i ich wspólnych treningach.

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- W ostatnim czasie zbyt często nie miałam okazji trenować, ale z Mają znam się dobrze, bardzo jej kibicowałam w finale Rolanda Garros, więc cieszę się, że obie dałyśmy radę osiągnąć w ostatnim czasie takie świetne wyniki - powiedziała Linda Noskova.

A kiedy Maja Chwalińska wróci do gry? Polka po porażce w pierwszej rundzie Wimbledonu dochodzi do zdrowia po skręceniu kostki. Wstępnie tenisistka ma wrócić do gry w turnieju WTA 250 w Hamburgu (20-26 lipca). Po tym będą obowiązkowe starty w turniejach WTA 1000 w Toronto (2-13 sierpnia) i Cincinnati (13-23 sierpnia). A później? Ostatni w tym roku turniej wielkoszlemowy US Open (30 sierpnia - 13 września).