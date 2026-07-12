Iga Świątek zatrudni mistrza? "Od dawna mówię"

Iga Świątek ma za sobą kolejny rozczarowujący turniej w tym roku. Broniąca tytułu na Wimbledonie Polka odpadła w trzeciej rundzie po porażce z Alexandrą Ealą 6:7(9-11), 2:6. Tym samym od poniedziałku będzie notowana na ósmym miejscu w rankingu WTA i raczej trudno spodziewać się, żeby w najbliższej przyszłości miało być lepiej.

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Ekspert radzi Idze Świątek. "Od dawna mówię"

Występ byłej liderki światowego rankingu przeanalizował i ocenił w programie "Halo tu Wimbledon" były tenisista, a obecnie ekspert i komentator Dawid Olejniczak. - To, czy Iga spadnie na ósme, czy na dziesiąte, czy na dwudzieste miejsce, moim zdaniem, nie ma w tym momencie żadnego znaczenia. Ona musi poukładać swoje sprawy. Nie wiem, może nawet zrobić sobie przerwę. Dziś tam chyba widziałem, na wakacjach była, bo zdjęcia się pojawiły - powiedział.

- Czy na tym etapie, dla tej zawodniczki, czy ona zagra w tym roku w finałach WTA, czy nie, czy to jej zrobi aż taką różnicę? Czy nie warto patrzeć długofalowo, nawet kosztem tego, żeby po prostu znaleźć jakieś rozwiązanie, znaleźć jakąś radość z gry? Może dokonać jakichś zmian? Iga mówiła, że poszukuje takiego drugiego trenera. Pytanie też, czy trener jest tutaj potrzebny teraz? Znaczy, czy jakikolwiek trener tutaj teraz pomoże? - zastanawiał się. Na koniec udzielił krótkiej rady Świątek ws. dołączenia nowej osoby do swojego sztabu.

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- Od dawna mówię jeszcze, nawet jak Iga była numerem jeden. Na jej miejscu, mając takie możliwości finansowe, jeśli chodzi też o status, już dawno bym zatrudnił byłą mistrzynię lub byłego mistrza dyscypliny. Kogoś, kto tę drogę, którą Iga przechodzi, zna z autopsji, jako zawodnik, który teraz jest trenerem. Tacy ludzie są na rynku, tylko trzeba umiejętnie po nich sięgnąć i chcieć po nich sięgnąć. Nie wiem, czy Iga chce - zaznaczył.

A kiedy Iga Świątek wróci do gry? W najbliższym czasie Polka zagra w trzech turniejach: WTA 1000 w Toronto (2-13 sierpnia) i Cincinnati (13-23 sierpnia) oraz US Open (30 sierpnia - 13 września).